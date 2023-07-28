湖南省卫生健康委健教中心：坚持“四重”标准推动主题教育落地见效

湖南省卫生健康委健康教育宣传中心紧紧围绕党中央关于主题教育的部署要求,紧密结合健康教育实际,坚持实实在在抓学习、沉到一线抓调研、见底归零抓整改,一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制,确保主题教育不断走深走实、见行见效。

一、工作推进重落实。主题教育是一项严肃的政治任务,容不得一点形式主义。虽然中心仅有党员12名,但中心支部始终坚持高起点开局、高质量落实,严格按照湖南省卫生健康委下发的主题教育实施方案,确保每项工作、每个流程都走到位、做到位、贯穿到位。坚决做到不走形式主义,注重过程,看重成效,每项工作都做到有内容、有过程、有点评、有小结,切实做到一项内容都不少,有效确保了主题教育各项内容落地落实。

二、理论学习重结合。高标准组织开展主题教育读书班,中心支部书记李合锋带头上党课,专门邀请湖南大学岳麓书院教授、博士生导师、哲学系主任殷慧、湖南省委党校教务部副主任教授伍湘、湖南省委改革办二级巡视员唐超雄进行授课,同时采取辅导讲座与现场教学相结合、集中自学与个人自学相结合、线下学习与线上学习相结合、交流研讨与调研成果交流相结合等方式,在铸魂增智正风促干方面取得了实效。

三、调查研究重精准。健康教育工作是一项长期性、系统性的工作,也是老百姓比较关注的一项民生工作。紧贴群众关注、行业痛点,精准制定调研方案、确定调研地点和调研对象。在下沉调研中,有针对性地选择有代表性的地区和单位进行充分调研和论证,四名领导先后赴省内十余个市县深入调研,点位都很有代表性、有说服力,确保了调研的依据性、科学性、精准性。同时,坚持能够集中调研的尽量不分散调研,能够一趟调研走完的路,不分两趟去调研,确实需要一线了解情况的不扩大范围,不给基层添麻烦,不给百姓增压力。

四、成果转化重实效。坚决做到注重实效、不图虚名。汇报材料不夸大事实,写经验做法坚持客观公正,上报数据实事求是,切实做到“挤干水分”。调研报告坚持问题导向,力争多解决问题,多为基层排忧解难,多为全省健康教育机构搞好服务,多为全省居民朋友的健康保驾护航。经验宣传坚持服务为先,对自己宣传较少,主动为省卫生健康委、省委直各单位在中央级媒体发表新闻宣传原创稿件超过30余篇,共推送宣传稿件200余次,社会反响强烈。问题整改坚持效率为先,对群众反映的全省健康教育水平不高、形式简单等问题,中心立即举办了县市健康教育机构负责人能力提升培训班,有效提升全省230余名健康教育机构工作人员健康教育水平。（李合锋）