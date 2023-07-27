湖南省卫生健康委：见人见事找问题，抓实整改见成效

主题教育开展以来,湖南省卫健委坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,以加强思想政治建设为核心,扎实开展主题教育谈心谈话,做到见人、见事、见整改、见成效,稳步推进“走找想促”活动,为助力卫健事业高质量发展提供坚强思想保证。

一、见人,谈心谈话全面覆盖。开展主题教育及领导班子和领导干部日常调研谈心谈话,共谈话11位在职委领导、3位近三年退休委领导、65位处室和直属单位主要负责人,共计79人。同时,按要求完成委领导、机关处室、直属单位主题教育调查问卷475份。结合调查研究工作,与本单位和调研单位不同层次干部职工座谈谈话,广泛听取各方面意见建议。

二、见事,精准发现短板不足。与领导干部谈心谈话,提前明确“谈什么”“跟谁谈”“怎么谈”,党员干部坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去,以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉,梳理谈话要点和具体事例,不虚不空,展开有针对性的谈心谈话。与普通干部职工谈心谈话和调研座谈,重点听取对单位建设发展的意见建议、干部职工的思想困惑和现实困难,切实把干部职工的呼声听清楚、把事业发展的瓶颈找准确。

三、见整改,结果导向破解问题。把整改整治作为主题教育的重中之重,坚持“开门抓整改”,严格按照时间节点抓紧抓实,让群众知晓、受群众监督、由群众评判。对谈话和自查发现的问题,要求谈话对象及时梳理,党组织汇总建立台账,逐级上报、拉条挂账、动态销号。对调研座谈收集的问题和发现的问题,各级党组织及时召开调研情况交流会,运用新时代中国特色社会主义思想的立场观点方法,交流调研情况,集思广益研究对策措施,制定指导实践、推动工作的思路办法和政策举措。对群众反映强烈、长期没有解决的突出问题,制定专项整治方案,做到问题不解决不松劲、解决不彻底不放手、群众不认可不罢休。

四、见成效,协同联动服务群众。加强部门联动,积极争取支持,从严从实抓好检视问题整改,让人民群众真正感受到整改的成果。对基层医务人员职称晋升难问题,会同省人社厅出台乡镇卫生专技岗位可单独申请评审的政策;对托位数量不足问题,联合省发改委、省教育厅出台增加托位供给的相关政策。让信息多跑,群众少跑,湖南省卫健委大力推进医疗信息化工作。加快省级5G智慧化急救调度指挥系统建设,实现院前医疗急救服务形成统一指挥、功能完备、响应迅速、协同高效、处置有力的急救一体化调度信息系统,实现省、市、县一体化。强化院前院内急救有序衔接,进一步优化医院内部急诊急救流程,提升群众就医安全感。