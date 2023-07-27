湖南省卫生健康委：主题教育现场调研督导坚持三个“摸清”

湖南省卫健委扎实抓好主题教育调研督导工作,通过随机走访、个别访谈、调阅资料、问卷调查、现场反馈等形式,摸清实况、摸清差距、摸清效果,加强对委机关各处室和直属单位调研课题完成情况、问题解决情况的监督指导和跟踪问效,推动主题教育走深走实。

多管齐下摸清实况。采取“四不两直”方式开展随机走访,随机选取1-3个支部、5-7名党员,通过面谈、交流、提问等方式,了解本人参与主题教育及单位主题教育推进情况。与各处室负责人、直属单位主要负责同志、分管主题教育班子成员进行个别访谈,了解主题教育进展情况,听取意见建议。调阅理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等方面资料,重点查看集中学习、专题研讨、专题党课、问题整改、专项整治、重点民生实事办理等情况。围绕了解各单位主题教育开展情况,随机选取10-20名党员干部进行问卷调查,收集社情民意,找问题、挖根源。实地调研督导结束后,及时向处室、单位负责同志反馈调研情况。

真督细查摸清差距。委党组高度重视主题教育调研督导工作,7个调研督导小组均由委领导带队,从委主题教育办各工作组、各处室和各直属单位分管主题教育工作的负责同志中抽调组员,开展交叉调研督导工作。重点了解各处室、直属单位的主题教育推进情况,重点了解持续深入抓好理论学习的情况,重点调研解决突出问题、开展专项整治、处理信访积案、办好民生实事、开展典型案例解剖式调研、调研问题整改销号的情况,切实压紧压实责任,确保取得人民群众满意成效。

精心指导摸清效果。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,细化督导内容,制定了《主题教育调查问卷》《主题教育现场调研访谈提纲》《开展主题教育实地调研对照检查表》。强化严督实导,一方面肯定成绩、总结经验,深入发掘“走基层、找问题、想办法、促发展”活动的特色亮点工作;另一方面从服务百姓健康需求的角度,实事求是指出问题、提出整改意见,督促推动立行立改力度,力戒形式主义、官僚主义,确保问题见底归零,让主题教育成果更多更直接惠及全省人民。