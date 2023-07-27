多措并举，深化开拓，新氧持续发力大健康赛道

顺势而为、乘势而上，是民营经济发展壮大的必然选择，也是新氧近年来发展的真实写照。作为植根于中国、伴随中国经济崛起而诞生的大健康产业平台型企业，新氧始终遵循宏观政策指引，朝大健康领域向纵深发展，不断为大健康产业创新、整合、赋能的排头兵，争做引领行业高质量发展的生力军，为提振消费、扩大内需和开辟新领域、新赛道方面持续贡献“新氧力量”。

打造平台经济，撬动万亿级大健康市场

作为时代的积极响应者，新氧早在2018年就将大健康的“版图”开辟得愈发宽广，通过发挥互联网技术、平台资源等优势，为“互联网+大健康”领域探索更具时代意义的大健康解决方案，新氧将“大健康战略”重心放在拓展品类上，涉足毛发、牙科、儿科、妇科、产科、体检等大健康领域。以牙科为例，如今新氧平台已能在牙科治疗需求上提供一个更为精细化、多样化的健康方案，例如平台通过“项目PK、用户评价、作用评分”等多维度为用户提供更直观、高效、高借鉴性的大健康服务。

新氧布局大健康领域只有进行时，没有完成时。2019年，新氧与联合丽格共同投资创建共享医院，进一步激活行业稀缺资源和活力。2020年，新氧旗下注册资本达1亿元的成都新氧互联网医院正式获批，开设科室包括整形外科、皮肤科、医疗美容科、口腔科、眼科、妇产科、中医科，通过多种延伸品类来试水大健康市场，不断摸索新氧未来的发展方向。

2021年，新氧收购具有“专精特新”小巨人企业特征的武汉奇致激光，加速新氧向医疗大健康领域迈进的步伐，横向拓宽公司下游细分市场至泌尿、眼科、口腔及外科等领域。

同时，奇致激光作为医疗设备研产商，专业从事医疗激光生产、研发、销售于一体，产品覆盖皮肤科、泌尿外科、眼科等大健康领域。多年来，奇致激光重视产品的研发投入，《奇致激光2022年年度报告》显示，公司研发费用达到 1533万元,占营业收入的 6.30%。

凭借20年强光研发技术经验，多款奇致激光自主研发设备已在严肃医疗领域贡献国产力量，例如已获FDA认证的奇致激光旋风壹號1470双效能泌尿激光设备、奇致2.0干眼治疗仪、眼科强脉冲光治疗仪等等。

此外，为实现大健康行业人才价值提升，夯实大健康产业高质量发展，新氧绿宝石榜单的评选领域开拓了牙齿美容、植发养发，邀请中日友好医院毛发医学中心主任医师杨顶权等毛发领域专家坐阵助力毛发领域学术传承及水平提升，为促进大健康领域人才交流“添砖加瓦”。

正如民营经济31条指出的“引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展”一致，新氧在10年的发展中，在大健康产业充分发挥头雁作用，不断“改良”大健康产业的发展业态，赋能服务经营主体能力，解放效率和生产力，盘活大健康新经济。与此同时，乘势而上，向下升级、向上兼容，在医美基石上不断向大健康领域拓展，为更多大健康产业参与者提供有力支撑，创造更多的规模经济性。

推动产业高质量发展，促消费扩内需

促消费、扩内需是平台型企业的使命，但消费提质扩容的一条突出的价值主线就消费者权益保护和社会价值并重。

而新氧的发展历程中，也始终秉承“追求有质量的增长”理念，充分发挥平台优势，推动平台社会价值与商业价值的双增长，在促进消费、推动产业规模化增长的同时，为扩大内需、保障消费保驾护航。

一方面，新氧紧抓高质量发展的内在逻辑，通过技术创新、产品创新、模式创新，连接产业链各方共同创新升级，不断满足和激活新需求、新赛道、新领域，比如近几年，在轻医美一路狂飙的趋势下，新氧在面部轮廓、光电、抗衰、再生等领域不断布局，也带动了一大批产业链企业的发展和壮大。以奇致激光为例，近年来聚焦光子战略，不断突破技术壁垒，拥有100余项专利技术、承担10余项国家和省部级科研项目，逐步成为光电设备的“国货之光”。

一方面，新氧追求从经济到社会的全面发展，不仅通过商业促进医美这个新兴消费市场的知识科普和教育，还通过医疗救助、乡村振兴、社会赈灾等创造社会价值，近年来新氧开展的“美丽计划”，对困难家庭先天性面部缺陷患者或后天意外事故导致的体表缺陷患者进行医疗救助，帮助那些容貌肢体受到伤害、心灵受到挫伤的家庭经济困难者重新建立了自信，至今新氧已救助患者超300个，公益投入超千万元。