华厦眼科加速构建普惠型近视防控体系 为近万名学生免费配镜

夏季时节，草木蔓发，万物蓬勃。从八闽大地到巴渝山城，从鱼米之乡到天府之国，由中华少年儿童慈善救助基金会联合华厦眼科医院集团共同发起的“天使明眸·66瞳爱行动”在全国26城陆续启动，捐赠了总价值达400多万元的近视防控爱心包和瞳爱眼镜，为近万名近视学生提供免费的个性化配镜服务，标志着华厦眼科在构建普惠型近视防控体系上又迈出了坚实的一步。

小小眼镜守护近万名学生“视界”

66瞳爱行动在全国26城启动

“眼睛与书本距离一尺，胸前与课桌距离一拳”、“看电子产品20分钟，远眺20英尺，至少20分钟”……孩子们读着《爱眼公约》的声音回荡在龙岩市新罗区的校园内。6月2日，在第28个全国“爱眼日”到来之际，“天使明眸·66瞳爱行动”首站在这里启动，也由此拉开了全国征程的序幕。

“天使明眸·66瞳爱行动”是中华儿慈会携手华厦眼科推出的“天使明眸”公益品牌下的又一专项帮扶行动，旨在通过发挥“党政重视、部门协同、学校主导、家庭参与、社会共治”的联动关爱机制，从预防教育、医学干预、专项帮扶、硬件建设等多方面，共建科学、全面、融合、可持续的普惠型近视防控体系，共同守护儿童青少年的光明未来。

南平、青岛、成都、抚州、无锡……在不到2个月的时间里，“天使明眸·66瞳爱行动”便以燎原之势在全国26城陆续启动。启动仪式上，进行近视防控爱心包和瞳爱眼镜捐赠、开展近视防控宣讲、宣导爱眼守护公约，为校园视力安全官、近视防控教室与近视防控基地、近视防控适宜技术专业指导机构等授牌，多措并举提升老师及学生的眼保健知识水平和能力。截至目前，累计捐赠了总价值达400多万元的近视防控爱心包和瞳爱眼镜，惠及近万名近视学生。

值得一提的是，“天使明眸·66瞳爱行动”以瞳爱眼镜捐赠为主，资助对象为6-18岁儿童青少年，由学校、社区、街道统筹，家长和学生自主报名，学校提供捐赠名单，华厦眼科旗下医院提供免费验配，真正实现多方联动关爱和有效精准防控，为全面推动儿童青少年近视预防工作起到积极的作用。

加速构建普惠型近视防控体系

多措并举守护儿童青少年眼健康

近视是世界范围的高发疾病。我国流行病学调查显示，中小学生近视率逐年上升，并呈低龄化、高度化趋势。6~18岁儿童青少年近视率约53.6%。面对如此严峻的近视问题，国家号召全社会都要行动起来共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

华厦眼科积极响应国家要求。2019年，与中华儿慈会正式签约启动“天使明眸”计划，合力开启推进儿童青少年近视防控的漫漫求索之路。2022年，推出“天使明眸·校园点睛工程”，2023年，开启“天使明眸·66瞳爱行动”，共建近视防控生态圈。截至2022年底，“天使明眸”计划已筛查近千万人次，为300多万名学生建立屈光发育档案，公益配镜5万余副，眼病救助3000余人，开展近视防控科普活动1000余场。

今年5月，华厦眼科重磅发布《全国儿童青少年近视防控白皮书》，引起行业和社会广泛关注。白皮书选取了2019年-2021年3年间，华厦眼科从全国19个省，51个城市，4027所学校全日制普通中小学学生眼健康筛查的有效数据，人群总计455.6万名。进一步揭露了我国儿童青少年近视患病危险因素，为精准实施近视防控策略提供重要依据。

除此之外，华厦眼科还积极组织旗下多家眼科医院，先后开展了“华厦近视防控专家宣讲团”、“家校护眼E起测”百千万计划、“近视防控百校巡讲”、“校园视力安全官”以及“为乡村点睛”等公益项目，为近视防控输出“华厦模式”，为健康中国贡献“华厦力量”。

儿童青少年眼健康关系国家前途，民族未来。作为国内领先的大型眼科医疗连锁集团、中国A股市值500强企业，华厦眼科将充分发挥人才、技术、服务等医疗资源优势，勇当儿童青少年眼健康的“守护者”，凝聚多方力量共同呵护他们放眼世界的窗口，托举他们光明璀璨的未来，助力儿童青少年在推进中国式现代化建设中绽放希望之光。