推动中国奶业加速变革 中国奶业协会“两会一展”在重庆召开

7月19—21日，第十四届中国奶业大会 2023中国奶业D20峰会暨2023中国奶业展览会在重庆召开。本次活动以“启航现代化建设新征程，点亮高质量发展新赛道”为主题，旨在推动中国奶业加速动力变革、质量变革和效率变革，实现高质量发展和全面振兴。

一直以来，中国奶业大会、中国奶业D20峰会和中国奶业展览会由中国奶业协会主办，是行业规模和极具影响力的会议和展览，为行业提供交流、合作、贸易平台。此次大会，举办了山城论剑——2023中国奶业发展战略高层论坛，开展了奶酪创新发展 拥抱消费升级新时代——2023中国奶酪发展高峰论坛、奶牛育种技术创新与高质量发展论坛、乳品科技创新与品质提升论坛等17个专题论坛。

同期召开的还有2023中国奶业展览会，据了解，此次参展企业共计500余家，展位面积9万余平。展示范围涵盖奶业全产业链的各个环节，从种植、养殖、繁殖育种、机械设备、动物保健到乳品加工、包装、运输、消费、贸易等。展会还设有中国奶业20强展区、国家展团区、专业展区等，吸引了大批参展观众。

原农业部副部长、中国奶业协会名誉会长高鸿宾宣布第十四届中国奶业大会、2023中国奶业20强（D20）峰会暨2023中国奶业展览会开幕，开场环节由中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清主持。

奶业振兴取得重大阶段性成效

会上，农业农村部副部长马有祥发表主旨报告，他指出各地区各部门按照党中央国务院决策部署，强政策、严监管、练内功，奶业振兴取得重大阶段性成效。2022年我国奶类产量4027万吨，首次突破4000万吨大关，位居全球第四位；奶牛单产9.2吨，是2008年的两倍，规模牧场奶牛单产超过欧盟平均水平。生鲜乳、乳制品抽检合格率分别达到100%、99.9%，乳蛋白、乳脂肪含量达到发达国家水平。国产婴幼儿配方乳粉市场占有率超过68%。

当天，《中国奶业质量报告（2023）》正式发布，中国工程院院士、中国奶业协会副会长任发政对其进行解读。报告指出，2022年，中国奶业生产继续增长，产业素质稳步提升，规模化养殖比例进一步提高，乳品质量持续保持较高水平，国产品牌美誉度和国际竞争力逐步增强。其中提到，消费增长趋于平缓。规模以上乳制品加工企业主营业务收入4717.3亿元，同比增长1.1%，增速降低10.6个百分点，人均乳制品消费量42千克，比上一年减少0.6千克；奶业主产省生乳收购平均价4.16元/千克，四年来出现首次下降。值得关注的是，产业素质稳步提升。全国存栏百头以上规模养殖比例达到72%，同比提高2个百分点。奶牛平均单产9.2吨，较去年增加500千克；规模牧场95%以上配备全混合日粮搅拌车，原料奶生产100%实现机械化挤奶；民族奶业竟争力持续增强。2022年，国产奶与进口奶比较评估显示，巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶和婴幼儿配方奶粉的安全指标均符合中国、美国及欧盟限量标准；其中，国产奶的乳铁蛋白、β-乳球蛋白和糠氨酸等指标均优于进口同类产品。

“奶业质量安全是食品安全的风向标。”国家市场监督管理总局食品生产监管司市场稽查专员毕玉安认为，乳企应进一步提高质量安全保障能力、增强产业链供应能力、提升乳制品研发创新能力，整合资源、对准薄弱环节加大研发力度，加强产品创新，加快绿色低碳转型的步伐。

工业和信息化部消费品工业司二级巡视员谢立安提出，未来将着力从三个方面推动乳制品行业健康发展：一是继续大力实施“三品”专项行动。积极发展配方乳粉、奶酪、奶油等产品，丰富乳制品种类，保障乳制品供应链稳定，完善质量安全追溯体系。二是努力推动乳制品行业创新发展、绿色发展。三是加大对特色乳制品产业的培育力度，营造百花齐放的乳制品行业竞争格局。

作为行业的代表，伊利集团高级执行总裁张剑秋表示，伊利将通过深化创新协同、加强利益联结、加快绿色发展，扎实推进奶业高质量发展。据了解，伊利积极建立和完善“利益联结机制”，截至目前，已经为1万多户上下游合作伙伴提供了1200多亿元的资金支持，帮助、带动全产业链共生共荣。

此次会议得到重庆市的大力支持，重庆市副市长郑向东出席会议并致辞，他表示，重庆切实把奶业作为强县富民的特色产业，坚持高标准、原生态、差异化的思路，推动奶业高质量发展。

重庆市农业投资集团有限公司党委书记、董事长何勇提到，践行“大食物观”推动中国奶业全面振兴恰逢其时。随着大食物观深入人心，多元化的消费趋势必将得到强化，中国奶业必将迎来新的发展。

奏响奶业高质量发展最强音

活动现场，播放了《三年回眸——疫情阴霾与行业奋发》视频，视频讲述了中国奶业面临物流运输不畅、生产成本走高、复工复能不足等困难，第一时间行业积极捐款捐物，全力做好奶制品稳产保供，在大战大考中尽显政治担当和为民情怀。

为全面落实党中央、国务院关于高质量发展的要求，解决中国奶业发展存在的深层次问题，中国奶业协会战略发展工作委员会发布奶业高质量发展“一揽子”措施，牵头组织制定《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国乳制品消费扩容提质指导意见》《中国奶牛种业战略发展意见》，三文件由中国奶业协会副会长兼秘书长、战略发展工作委员会秘书长刘亚清，中国农业科学院原党组书记、国家食物与营养咨询委员会主任、中国奶业协会战略发展工作委员会名誉副主任陈萌山，中国工程院院士、中国奶业协会副会长任发政分别作详细讲解。

现代奶业评价阶段性成果展示活动在活动现场举办，据介绍，为加快中国奶业现代化进程，2020年7月，现代奶业评价体系建设启动会召开，现代奶牛场定级评价工作率先启动，后相继发布《现代奶业评价 奶牛场定级与评价》团体标准、《现代奶牛场定级与评价管理办法》及《现代奶牛场定级评价师管理办法》；2021年4月，乳制品生产企业现代化等级评价工作启动；2023年5月，发布《现代奶业评价 乳制品生产企业现代化等级评价》团体标准及相关管理办法。至此，现代奶业评价的“双引擎驱动”构架正式完成。

会议现场，中国奶业协会为获评现代奶业评价定级奶牛场的代表企业授牌。据介绍，奶牛场定级与评价从布局合理化、养殖规模化、管理智能化、发展持续化、生产标准化、品种良种化、动物福利化、产品优质化8个部分开展评价；乳制品生产企业现代化等级评价从基础设施、技术与装备、管理能力、数字化能力、资源节约与环境保护、社会责任、生产能力与效率7个维度进行评价。截至2023年7月，140家牧场完成现代奶牛场评价定级，其中S级133家，A级7家；70家乳品厂完成乳制品生产企业现代化等级评价，其中5A级63家，4A级7家。

为弘扬诚信文化，宣传诚信理念，引导企业以诚信铸就品质，活动现场，中国奶业协会举办“诚信共建 发展共享”承诺活动，奶牛养殖企业和乳制品生产企业代表积极参与此活动，并签署承诺书。

为全面推进中国奶业高质量发展，加快奶业现代化建设，会上，120余家企业共同发布《中国奶业高质量发展重庆宣言》，宣言主要内容为：坚持自信自强，推动传承发展；弘扬工匠精神，做强民族品牌；推进两个转型，激发内生动力；坚持创新赋能，合力攻坚克难；践行开放精神，实现合作共享。

会上，中国奶业D20企业对十大新赛道进行了阐述，展示了企业创新发展的经验做法，表达了企业高质量发展的信心决心，彰显了企业昂扬奋进的精神风貌。

对于此次会议的举办，中国工程院院士、中国奶业协会副会长沈建忠表示，中国奶业协会认真负责国家学生饮用奶计划推广，积极参与国家奶牛群体遗传改良计划，顺势开展现代奶业评价，创新加强奶业科普宣传和开展会员服务，精心打造中国奶业大会、中国奶业20强峰会和中国奶业展览会，为行业剖析问题、困惑和挑战，挖掘潜力、机遇和优势，研讨振兴的思路、战略和举措，打造了极具行业影响力的平台。值得肯定的是，中国奶业协会立足眼前解困，着眼长远发展，积极组织开展奶业战略系列研究，对行业发展具有很重要的指导性和引领性。