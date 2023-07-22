新华时评：让研学游回归寓教于乐

“名校游”变成“校名游”、公园野炊也算自然考察、“研学导师”实为现招临时工……进入暑期，火热的研学游市场屡屡爆出“货不对板”的新闻。

作为文旅融合新业态，研学游的出现被市场和家长寄予厚望：市场希望用富有教育属性的旅游产品吸引望子成龙的家长；家长期待用比普通旅游更多的花费换来孩子更多的学识和人生体验。人们乐见研学游的蓬勃发展，因为理想中的研学游是一个双赢的产品，体现着经济社会发展不断满足人民群众对美好生活的需要。

另一方面，两方需求叠加，事实上大大增加了研学游产品的设计难度。这不是一个头脑一热就可以轻易上马的项目，而需要投入更多的精力和成本进行前期调研、试游，并在提供服务的过程中不断调整、更新。如果抱着“一锤子买卖”的心态做研学游，无益于市场的可持续发展。

经过多年的实践，一个共识已经基本确立：旅游是研学游的载体，教育是研学游的目的。因此，研学游的有关设计配置，都应围绕其教育目的，而非一味顺应旅游逻辑。这就要求研学游提供方更多地学习教育知识，将教育元素融入旅游实践。要多问问：这个项目真能帮助孩子学到东西吗？能教给孩子什么东西？能培养孩子什么样的情怀？常怀这样的思考，诸如“名校合影打卡游”“一天刷完某地博物馆”这样的肤浅项目自然会被淘汰。

还应看到，教育是一种具有公益性质的人类社会活动，它需要极高的责任意识、极强的奉献精神。研学游要创造旅游的经济价值，但不能因此贬损了教育的人文价值。从这个角度来讲，主管部门、文旅行业、经营主体都应更多考虑研学游对孩童成长的长远影响，在顶层设计、监督管理、标准设置、具体服务中充分贯彻立德树人理念。

寓教于乐，是研学游的初衷。更加规范、更有意义、更为多样、更可持续……我们期待，越来越多优质的研学游充分发挥其独特教育价值，让越来越多孩子在旅游中学得充实、玩得痛快。（记者杨湛菲、徐壮）