范代娣：中国重组胶原蛋白领域的开拓者

如何让受损皮肤修复得更快？如何让受损关节恢复得更好？这些看似简单的问题，却蕴含着很多科学难题。世界各地的科学家都在重点关注，希望能够找到快速、安全修复受损皮肤、骨骼等组织的方法。

西北大学生物医药研究院院长、范代娣教授是我国生物化工学科知名专家。她带领科研团队潜心生物医药化工领域医用大分子蛋白和天然高活性药物研究，被誉为中国重组胶原蛋白领域的开拓者。多年来，范代娣以第一完成人的身份获国家技术发明奖二等奖1项，获2022年度陕西省最高科学技术奖、2022年陕西省最美科技工作者等诸多荣誉。

1966年，范代娣出生于陕西省渭北旱塬农村。幼年时，父亲常常半夜出诊，这给范代娣留下了深刻印象，也成为了她在健康医疗领域多年深耕的原动力。

1988年，范代娣获得西北大学无机化工学士学位，3年后她又成功拿下了该校的化学工程硕士学位。而后，范代娣考取华东理工大学生物化工博士研究生，成为中国生物化工专业招收的第一个博士。

1994年，获得博士学位的范代娣面临人生之路的抉择。经过深思熟虑，她放弃在上海任教和出国深造的机会，回到母校西北大学，开始了医用大分子的研究。其间，她经历了无数次试验和失败，终于让重组胶原蛋白的合成生物制造技术取得突破。

时光不负有心人。2001年，范代娣申请的中国发明专利“一种类人胶原蛋白及其生产方法”开启了我国重组胶原蛋白研究历程，使胶原品类得以拓展，不再局限于动物皮及脏器，终结了此前胶原品类受制于动物皮及脏器的旧时代。

为实现速效止血及组织无痕修复，范代娣率领团队从结构功能双仿生思路出发，设计了微生物体系高效生产人造天然序列低免疫人胶原，并构建了天然序列单链人胶原蛋白高效细胞工厂，在国际上率先建成了天然序列人胶原生产线，填补低免疫原医用大分子天然序列胶原蛋白品种的国际空白，创制了创伤止血、组织修复类低免疫化胶原蛋白及相关医用产品，实现了“从0到1”的突破。

从一间一个人的小实验室到百余人的研发团队，从创建生物材料国家地方联合工程中心到教育部西部资源创新药物绿色智造工程研究中心等研发平台，范代娣的创新步伐从未止步。

不止于胶原品类，范代娣还带领团队首次发现并报道了多种稀有皂苷优异的功效，并发现了手性异构体、不同功效皂苷间的协同或者拮抗作用机制，解决了稀有人参皂苷规模生产的瓶颈问题。

除了科研，范代娣还热心公益，她先后资助10名女大学生完成大学学业，帮助她们实现人生梦想。

只要不出差，范代娣每天都会准时出现在实验室，及时了解每个研究人员的实验进度和困难，指出关键问题，提出解决建议。

多年来，范代娣先后培养国家级人才3名，省部级人才10名，研究生75人，博士31人，博士后11人，为生物化工领域输送了一大批高技术人才。（记者史俊斌）