大雨中，她为了救人拦住警车

近日，网络上的一则视频引发网友关注：大雨中，有人晕倒在路边，好在一位好心的姑娘，冒雨为其拦车呼救。许多网友纷纷为这个心地善良的女孩点赞。

据人民日报微信公众号报道，6月30日傍晚，浙江省杭州市下起大雨。在临平区临乔路与天万街交叉路口，一名男子驾驶电动车行至附近时，突然连人带车摔倒在地。他的腿部被压在电动车下，头部卡在路旁隔离栏中，整个人无法动弹。

此时，一位穿着粉色衣服的姑娘骑着电动车路过，立即上前询问情况，可男子已陷入昏迷无法应答。周围的几名路人也发现了异常，围过来停下脚步，并纷纷掏出手机报警。在等待救援的过程中，雨势越来越大，穿粉色衣服的姑娘顾不上躲雨，焦急地守在伤者旁边，没多久便全身淋透了。

几分钟后，杭州市公安局临平区分局巡特警大队的巡逻车刚好驶来。姑娘一路跑着迎上去，将巡逻车引至现场路口，向特警队员说明情况：“快点快点，他刚刚摔倒，我看他一动都不能动了……”

特警队员徐江涛立即下车查看情况。他走到昏迷男子身边，托起他的头部为其撑伞，另一名特警队员马国栋则上前帮男子盖上雨衣。周围群众又一起动手，将压在男子身上的电动车挪到一旁。

不久，120救护车和派出所民警相继赶到，男子在简单治疗后苏醒过来。经医生初步诊断，男子身体并无大碍，可能是摔倒后出现短暂昏迷。民警登记好了男子身份信息后，将男子送回家。而此时，那位热心助人、急着拦车求助的姑娘早已悄悄离开。

事后，民警找到了这位好心的姑娘。她叫盛灵，是一名95后的网球教练。她说，自己在大学时学习过一些急救知识，当时第一个念头是要赶紧救人。“其实我感觉自己也没做什么，帮上一把是人之常情，只要人没事就好。”

此事经媒体报道后，许多网友发表评论，称赞雨中拦车救人的盛灵。网友“HeLin”留言说：“善良是美德。不顾自己淋雨也要先救人，向你学习！”网友“萱萱joy”说：“再大的雨水也浇不熄助人为乐的火种，为冒雨救人的姑娘点赞！”