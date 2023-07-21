近期，全国各地中小学生陆续开启暑假模式。亲子游、研学游、非遗公益展演、科学体验营……各类文旅产品不断推出新玩法，为暑期生活提供了丰富多彩的选择。孩子们走出家门，走近自然，开心充实地度过暑假。

网友“萌宝”表示：“欢乐暑假，精彩一夏！多姿多彩的活动，让暑假生活既丰富又有意义，孩子们既乐在其中，又能增长见识、开阔视野。”网友“乐”表示：“孩子们在传统文化体验中，了解了非遗项目，收获一段充实而美好的暑期时光。”

旅行度夏，出游迎来热潮

“最近朋友圈里，基本上都是同学家长晒旅游目的地和‘遛娃’。”上海市民于女士说。

这个暑期，人们出游热情高涨，多地迎来客流高峰。人民网报道指出，文娱消费新场景点亮暑期消费，进一步激发消费潜力释放。多家旅游平台数据显示，暑期以来，海滨城市、主题乐园等成为旅游热门目的地。

和于女士相同，程女士也正准备带孩子出行。“我准备带孩子去海南三亚看海，他激动坏了，一直问我什么时候出发。”程女士说。

据经济日报报道，去哪儿平台上，暑期机票预订量从6月23日起逐日增长，7月3日至9日进入首个高峰期。途牛旅游网的预订数据显示，今年暑期，国内长线游占据暑期游消费主导，其中亲子游、避暑游等需求旺盛。

为了更好地满足亲子游需求，各地推出多彩的主题活动，丰富了暑期文旅市场。

7月12日，“2023全国暑期消费季暨不夜重庆生活节”启动仪式在重庆举行。作为商务部“2023消费提振年”六大主题活动之一，全国暑期消费季活动将持续至8月底。据光明日报报道，结合暑期消费旺季，各地将举办各类消费促进活动，更好满足居民消夏避暑、房车露营、休闲旅游、夜间消费、欢度暑假等多元消费需求，有关商协会也将推出形式多样、亮点纷呈的配套活动。

近日，在湖南省涟源市，桥头河镇八女村养蜂场的聂师傅在向孩子们耐心地讲解养蜂知识。据人民网报道，正值暑期，涟源市不少家长带孩子就近选择农庄，开展体验式学习活动。这不仅丰富了孩子们的课外生活，还补充了知识，通过亲身实践，孩子们还培养了热爱劳动的意识。

暑期也是研学游旺季，各类研学夏令营颇受青睐，越来越多中小学生选择在研学实践教育中开阔眼界、增长见识。在山西省介休市的张壁古堡景区中，来自内蒙古自治区的黄浩磊正在认真倾听研学导师关于古堡历史的讲解。他和同行的小学生被分为两组，根据导师提供的线索，比赛完成拼图任务。

“研学游既能增长历史知识，还能提高分析、解决问题的能力，这是我在书本上学不到的。”在新华社的报道里，黄浩磊这样说。

依托丰富的历史文化资源，张壁古堡景区开发出以古代屯兵场所和传统文化为主题的研学课程，涉及无线电、拓碑、布老虎缝制等内容，吸引了来自全国各地的研学游旅客。

除了学习知识，亲近自然也是家长们的热门选择。去贵州探访村寨，去长白山做一回森林生态小卫士……这些能够让家长和孩子沉浸其中，参与感十足的亲子研学新玩法，收获了众多亲子家庭的青睐。

在人民网的报道里，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，今年暑假游比往年更加火爆，也带火了亲子游。家长关心安全、吃住条件，更关心亲子游是否能寓教于乐。旅游平台应给予相应完善的旅游产品供给。

网友“清风上影”留言说：“我的朋友圈都在旅游，大家纷纷选择了暑假出行。”网友“一个”留言认为：“学生在暑假期间通过旅游看看祖国的大好河山，了解各地文化，这对成长是很有帮助的。”

文化消夏，增添文艺范儿

随着暑期到来，图书馆、博物馆、文化馆等公共文化交流场所成为热门打卡地。面对火爆人气，各地文旅部门推出了各类特色活动和产品，将文化、文物资源转变为青少年乐意看、看得懂、记得住的人文知识，为暑期生活增添了文艺范儿。

据央视网报道，暑假期间，北京市推出了“大手拉小手，一块走中轴”北京中轴线亲子公益徒步活动，邀请中小学生和家长一起用脚步丈量北京中轴线的文化魅力，进行一次中华传统文化的探索之旅。活动期间，同学们可通过登录“云上中轴”小程序了解北京中轴线历史、文化内涵，线上学习知识，也可以在家长带领下到中轴线地标实地参观，还可以到北京的地铁站内寻找北京中轴线公益海报并收集特色印章，成为北京中轴线文化遗产保护的参与者和传播者。

在广东，随着暑假的到来，7月至8月，广州市文化馆为青少年推出多项文化惠民活动，线上线下融合，兴趣实践并行，多途径、多角度、多形式点亮缤纷假期生活。据大洋网报道，从7月起，广州市文化馆内非遗图书馆、中心阁、广府园、翰墨园等园区陆续更新多场特色展览，从人文生态、传统文化、当代艺术等方面呈现一道道“文化大餐”，让孩子们在高品质展览中发现艺术与生活的关系、领略文化的力量。

网友“夏天”留言说：“这些活动能满足人们的文化需求，给家长带来了好选择，为暑假增添了文化气息。”网友“Maria”在参加了长沙博物馆的主题活动后留言说：“整场演绎精彩绝伦，展品画册十分精美，观之无不赞叹。”

暑期，剪纸、皮影等各类非物质文化遗产项目也走进各地社区，用丰富的非遗产品、多元的文旅活动，帮助孩子们开阔视野。

“勾勒出远山、绿树、岸边垂钓的渔夫，一幅有意境的烙画就画好了。”近日，阵阵讲课声从重庆市沙坪坝区土湾街道和顺茶馆飘出。

课堂上，区级非遗“柏木坊烙画”传承人王方明讲授了烙画的基础手法。手持电烙笔，孩子们在宣纸上轻轻烙下梅花、小桥和庭院。在新华社的报道里，家长杨女士说，听说社区开设“非遗烙画暑期课堂”，自己立即给女儿报了名，“想让孩子的假期多些文化味”。

从事烙画20多年的王方明说，非遗暑期课堂培养了学生的创造力和审美力，“希望通过活动让更多青少年了解非遗，未来传承好非遗文化”。

科技伴夏，乐享智慧生活

随着暑期到来，充满科技色彩、体验感强的科技馆成为不少孩子假期生活的去处，让大家在沉浸式体验的同时，又能增长知识。

在上海，一场科技盛宴近日在青浦区科技馆拉开帷幕。据新民晚报网站报道，活动邀请了来自青浦各小学的300余名学生，他们充满好奇心，在老师带领下开启了一场暑期科普体验之旅。聚焦前沿科技领域，科技馆邀请来了一群“人工智能机器人”，它们可以倒茶、踢球、跳舞、对战、下棋……孩子们注视着机器人的一举一动，与机器人进行互动，体验人工智能的魅力，亲身感受科技与人类之间的奇妙互动。活动中还有不少科技感满满的游乐设施：能感受过山车失重感的VR体验设备，能体验“切西瓜”“保龄球”的体感游戏设备，还有无人机模拟飞行……满满的科技干货带来声声好评。

与院士面对面对话、操纵机甲格斗机器人“切磋”……江苏青少年在快乐过暑假的同时，还在各类“脑洞大开”的活动中玩出“科技感”。

据新华日报报道，近日，第二十九届江苏省青少年科技模型大赛总决赛在江苏省海门中学举行，江苏省青少年校园科学节展示活动同期火热开展，来自全省902所学校的4544名学生参加活动。

“科技竞赛可以将科学理论知识和动手实践结合起来，在书中学，在比赛中巩固知识。”江苏省海门中学参赛选手蔡铭说。

与往届赛事相比，今年赛事新亮点层出不穷，除了现场竞赛，还融入了几十种科学实验和作品展示互动环节，激发青少年对科学探索的热情。

网友表示，科技伴夏，乐享智慧生活。这些形式多样的科普课程和教育活动，通过寓教于乐的方式，让孩子们在暑期感受科技魅力，培养科学兴趣。

暑期往往是儿童和青少年意外事故高发时节。近期，蓝天救援队走进江西省宜春市桥西中心小学开展防溺水安全教育活动。随着暑期来临，许多学校都安排了防溺水安全宣传活动。为了让孩子们度过一个快乐安全的暑假，人民日报报道指出，青少年儿童的假期安全，不仅需要家长、学校携起手来，还需要全社会共同努力，规范安全设施建设，加强安全教育宣传。