直播预告：免疫力低怎么办？来听中医专家解读

免疫力是人体重要的生理功能，一旦它受损，各种疾病便可乘虚而入。很多人都是在生了病之后才想着如何提高免疫力，但免疫力的增强靠的是日常一点一滴的累积。那么，如何提升个人免疫力，筑牢防护墙？

7月21日14：00至15：00，中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升将做客“人民好医生”客户端《中医有良“方”》栏目，围绕人体免疫力等相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

齐文升，中国中医科学院广安门医院急诊科主任，国家中医药管理局中西医结合急诊基地学科带头人、中国中医科学院学科带头人；兼任北京中医药学会急诊专业委员会主任委员、中华中医药学会急诊专业委员会副主任委员等多项职务，长于用经方治疗各种危重急症，以经典理论为基础，中西医融会贯通。临床研究中应用多种中医特色疗法，在中医急诊领域有较深厚的积累。

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