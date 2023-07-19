疾控专家提示：老年人打疫苗要关注这两个方面

今年7月24日至31日是全国老年健康宣传周。健康是保障老年人独立自主和参与社会的基础，推进健康老龄化是积极应对人口老龄化的长久之计。近日，在以“提高预防意识，共促老年健康”为主题的活动中，南京市疾病预防控制中心免疫规划科科长梁亚琼就老年人的疾病预防与疫苗知识进行了科普，以提高全社会对中老年人常见感染性疾病预防的重视。

老年人需警惕感染性疾病和慢性病的叠加风险，疫苗是有效的预防手段

一方面，随着年纪增长，人体免疫力逐渐下降，老年人罹患感染性疾病的风险随之增加；另一方面，老年人往往患有一种或多种慢性病，因此患感染性疾病后，更容易诱发基础性疾病的加重或严重的并发症。如高发于50岁以上中老年人的带状疱疹，俗称“蛇缠腰”，年龄越大，患病后病情往往更加严重。相比于健康人群，糖尿病患者、慢性肾病患者、心血管疾病患者、慢阻肺患者、类风湿关节炎患者患带状疱疹的风险更高，而带状疱疹也会使慢性病急性加重，加大慢性病管理难度。

梁亚琼提醒，对于老人来说，要警惕多种疾病的叠加风险，树立预防为主的健康理念。通过接种疫苗提升特异性免疫力是预防感染性疾病的重要方式。建议老年人及时接种新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗。

老年人打疫苗既要关注自身身体状况，也要关注疫苗保护效果

相比于儿童，老年人对接种疫苗往往有更多顾虑，比如有基础疾病可以打疫苗吗？疫苗安不安全？梁亚琼表示，老年人打疫苗需要重点关注自身身体状况和疫苗的保护效果，可以在就近的社区卫生服务中心成人疫苗接种门诊进行咨询和接种。

对于有慢性基础疾病的老年人，他们本身免疫力相较于健康人群差一些，因此在身体健康状况稳定、药物控制良好的情况下，慢病患者可在医生的指导下及时接种疫苗。对于免疫功能缺陷或免疫抑制疾病患者，如恶性肿瘤患者、1型糖尿病患者、系统性红斑狼疮患者等，需要注意接种禁忌证——禁用减毒活技术路线的疫苗。此外，对于疫苗的安全性，梁亚琼强调：“我国获批上市疫苗的安全性都是有保障的，居民可放心接种。疫苗作为特殊的生物制品，接种后出现一些常见的不良反应，如接种部位的红肿热痛，一般会很快自行缓解，这并不意味着疫苗不安全。”

疫苗的保护效果如何理解？梁亚琼解释，疫苗的保护效果通俗理解就是接种疫苗后的获益，一方面要评估接种疫苗后的保护效力，即与未接种疫苗人群相比，减少疾病风险的程度，另一方面是评估疫苗保护的持久性。不同疫苗的保护效果不同，具体可咨询医生或专业人士。