人物小传

章金媛：1929年5月生，江西南昌人，1948年毕业于江西省高级护士学校，中国南丁格尔护理志愿服务总队名誉理事长、江西省南昌市第一医院原护理部主任、南昌章金媛爱心奉献团名誉法人代表。章金媛从事临床护理和志愿服务70余年，退休后，发起成立志愿护理服务队，继续传递自己的护理经验和理念。2003年，章金媛获第三十九届国际南丁格尔奖章；2023年，章金媛获国际护士会大会2023年“国际成就奖”，这是中国人第一次获此殊荣。

“章奶奶，客人来了！”

“好！”一声清脆的应声，伏在桌案上正在打字的白发老人抬起头来，笑容灿烂，让记者一下子放松下来……

这位白发老人就是章金媛，从事临床护理和志愿服务70余年，以守护他人健康和幸福为事业。

北京时间7月2日，在加拿大蒙特利尔举办的国际护士会大会上，由中华护理学会推荐的94岁的章金媛获颁2023年“国际成就奖”，这是中国人第一次获得该奖项。该奖项经过国际护士会（ICN）与佛罗伦萨南丁格尔国际基金会（FNIF）理事会评选，每两年仅在全球范围内评选出一名护士获奖者……

一次抢险，身高1.68米的她3个月内体重降至80斤

走进位于江西省南昌市东湖区小金台三号的一间两室小房间里，沙发边堆得层层叠叠的花束十分显眼，上面写满了同行们对章金媛的获奖祝福……

1948年，章金媛毕业于江西省高级护士学校。新中国成立后，章金媛成为一名代理护士长。“当时急需医护人员，医院只有十几名护士，大部分刚从护士学校毕业，最小的还不到16岁。”章金媛告别家人，搬到集体宿舍，吃住都在医院；不久，南昌市成立市第一医院，她又被调到新院……

1957年，南昌市发生疫情，市卫生局紧急设置专门治疗区，需要一名有经验的护士长。此时，章金媛的二女儿才四个月大，但她没有犹豫，成为第一批进驻治疗区的护理人员。

连续几天加班下来，大家经常靠着墙就能睡着；有时打了饭，干完一天的活，才发现盒饭一口未动。病人高烧不退，但降温用的冰块两天才能运来一次，章金媛就想到治疗区外的水井，提议用井水给病人降温，随后护士们每天肩扛手抬运水的场景，成为乡间小路上的一道风景。

3个月后，病人康复出院，章金媛回家后，家人心疼得直掉眼泪：短短3个月，身高1.68米的她体重竟然降到只有80斤！

时时留意，处处用心，做出不少创新和小发明

“在很多人眼里，护理工作比较单调，没什么技术，但我不这么认为。”章金媛说。

记得在护士学校时，班主任张美娟叫住了她，半开玩笑地说：“你看看你叠的床，有坡有坎，好‘漂亮’哦！”章金媛一下子脸红了……张美娟给章金媛示范了叠床的要领，说：“将来工作后，叠床事虽小，却对病人的心理会有不小的影响。”

多年后，章金媛果真碰到了一个关于叠床的问题：一次晨间护理，章金媛带着护士们帮病人整理床铺；看见护士们进病房，能活动的病人们赶紧走开，捂着口鼻站得远远的。

“哎呀，灰尘有点大，我们担心不卫生。”病人的一句话，让章金媛恍然大悟。虽然护士整理床铺时很小心，但枕芯和被褥都要重新掏出换洗，难免有扬尘。

回到家，章金媛拿自己的床铺不断拆换、琢磨。她突然想到，“能不能直接在被套和枕套里完成折叠和拆换？”反复试了很多次后，章金媛心里有了底。

第二天，章金媛给几名护士演示了自己的方法。这个被她命名为“内折叠拆铺床法”的方法，很快在全院推广；后来还被编入了全国中专基础护理教材中。

时时留意，处处用心，章金媛为护理工作做出不少创新和小发明。

有一次，章金媛看见一名身材瘦小的护士帮一名大体重患者翻身，累得气喘吁吁，但怎么都翻不过来……

章金媛尝试用力学原理解决问题，并在家人身上尝试。几天后，一条“节力带”被她带到病房。“节力带”从上世纪70年代开始被广泛应用，能帮病人和护士处理诸多护理问题。

湿褥报警器、输液报警器、多功能护理仪……这些小发明不仅降低了医护人员的劳动强度，也减轻了病患的苦痛。

2007年，江西省民政学校开办了“章金媛养老护理班”，章金媛有更多机会把自己的经验和创新意识传播给更多人。

为每名志愿服务对象建档立卡，有效监测，即时联动

1993年，章金媛退休了，可她仍希望继续在护理一线发挥作用……

一次偶然的机会，让章金媛找到了继续奋斗的方向。在去一名病患家里做客时，章金媛发现老人的血压很不稳定，细细一问，才知道老人经常忘记吃药和自量血压，家中也没有准备排药盒，“很多家庭缺乏基本的医药护理常识，这个短板需要补齐。”

章金媛认为，护士的服务范围不仅仅在医护室里，还应走向社会、走进社区、走进家庭。这个理念，得到南昌市第一医院的大力支持，10余名退休医护人员率先加入志愿者行列；一批批年轻医护也紧跟其后，为夯实基层医护基础贡献力量。

南昌市第一医院老年医学科护士长谈英至今还记得2010年参加工作后自己与章金媛第一次见面时的情景：“推开志愿者临时办公室的门，我看到一群白发老人围着章奶奶，兴奋地谈论接下来的志愿工作安排……我当时就想，老人们都这么乐于付出，我们也一定要努力！”

如今，院里已有877名志愿者，对接19个社区、167名老人。截至2023年，志愿者队伍从最初的17名退休护士发展到现在的近2万人，先后为350多个社区的70余万人提供爱心服务。

志愿者带来的变化是明显的。有一次做家访时，章金媛发现，一名患多种慢性病的老人不识字，她的孙子在志愿者的帮助下，在排药盒上画下了各种图案——太阳代表白天的药、月亮代表晚上的药、一碗米饭代表饭前要吃的药……通过这种提醒，老人的病情得到有效控制。

94岁的章金媛至今仍活跃在志愿服务第一线。“你别看章奶奶老是笑呵呵的，一旦工作起来，我们都生怕跟不上她的节奏。”护士们笑言。“今日事今日毕，你们可别见怪！”章金媛赶紧笑着解释。

正是凭着这种态度，章金媛发起创建了社区—医院—家庭—志愿者“四位一体模式”、居家养老连锁服务模式和“智慧养老服务”平台，每名志愿服务对象都建档立卡，不仅可以有效监测每名老人的健康状况，还能发动各方力量即时联动，守护老人的生命安全。

屋外大雨已歇，按照章金媛的计划，那天是要入户的日子。考虑到腿脚不便，志愿者帮她挑了最近的一户老人家进行服务。对着镜子，穿好自己的白大褂，罩上白色罩衫，认真打好粉色的丝带结，章金媛和往常一样，不需要任何人的搀扶，一步步走向服务对象家里。

服务对象万凤珍早已在门口等候，同为94岁的她，看见章金媛，高兴得合不拢嘴。两人相互搀扶着坐下，嘘寒问暖后，章金媛教给万凤珍一套自创的保健手指操，一边唱着《夕阳红》，一边带着万凤珍练习……

记者手记

在平凡的岗位上发光发热

对章金媛来说，在医护这个平凡的岗位上发光发热，就已足够；而对于千万得到章金媛照顾与关怀的病患和老人而言，他们眼里的章金媛，专注、体贴，帮助他们驱散了身上的病痛与心中的苦闷，值得一生铭记与感激。

章金媛说：“护理人员有一双翅膀，一边是微笑和奉献，一边是爱心和真诚。”正是这份恒心和爱心，让她在平凡的岗位上，执着奉献，锐意创新，干出了不平凡的成绩。

《 人民日报 》（ 2023年07月19日 06 版）