国家卫生健康委在全国开展第三批安宁疗护试点工作

人民网北京7月18日电 （闫妍、陈子源）为进一步推动安宁疗护发展，国家卫生健康委办公厅近日印发《关于开展第三批安宁疗护试点工作的通知》（以下简称《通知》），在全国范围内开展第三批安宁疗护试点工作。截至目前，三批国家级安宁疗护试点已覆盖全国185个市（区）。

安宁疗护，是指为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的照料和人为关怀等服务，提高生命质量，帮助患者舒适、安详、有尊严地离世。自2017年起，国家卫生健康委先后启动两批安宁疗护试点工作。多年来，国家安宁疗护试点地区建立完善政策措施，不断深入宣传倡导，持续扩大服务供给，试点工作取得积极进展。

《通知》的主要内容包括：

一是确定试点地区。在各地推荐的基础上，确定北京市、浙江省、湖南省为第三批国家安宁疗护试点省（市），天津市南开区等61个市（区）为第三批国家安宁疗护试点市（区）。

二是明确试点任务。《通知》提出四项任务，第一，建设服务体系。要求到2025年，在每个国家安宁疗护试点市（区），每个县（市、区）至少设立1个安宁疗护病区，在有条件的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立安宁疗护病床，建立覆盖试点地区全域、城乡兼顾的安宁疗护服务体系。第二，完善支持政策。要求构建价格体系、探索支付制度、加大资金支持、建立转诊机制、制定标准规范、保障药物配备。第三，壮大服务队伍。要求汇聚专家资源、组建多学科团队、加强教育培训、完善激励机制。第四，开展宣传教育。要求加强对领导干部、医疗行业人员、在校师生和社会公众的宣传教育。

三是提出工作要求。要求加强组织领导、加大工作力度、做好监测评估。

下一步，国家卫生健康委将加大对安宁疗护试点工作的指导力度，推进落实四项试点任务，确保第三批安宁疗护试点工作扎实开展。