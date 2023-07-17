2023婴幼儿营养国际研讨会召开

7月15日，由中国营养学会主办、君乐宝乳业集团承办的2023婴幼儿营养国际研讨会召开。河北省人民政府副省长时清霜参加会议，来自德国、加拿大、比利时等全球十个国家的上百位婴幼儿营养研究领域权威专家齐聚君乐宝科学营养研究院，分享交流全球顶尖婴幼儿营养研究成果。君乐宝汇聚全球智慧，成立“婴幼儿营养研究全球科学专家委员会”，全面启动生命早期1000天营养健康研究，以科学营养为中国宝宝提供更好的营养支持。

时清霜在致辞中表示，河北是奶业大省，省委、省政府牢记中央殷切嘱托，坚决扛起奶业振兴重要责任，着力培育具有国际竞争力的乳业产业。在河北举办婴幼儿营养国际研讨会，必将对我省婴幼儿配方乳粉品质提升、加快奶业振兴步伐起到重要推动作用。

会上，全球婴幼儿营养研究领域的权威专家针对妇幼营养、母乳研究、特殊营养需求等进行学术分享，并深入讨论母乳低聚糖、水解蛋白重点课题，实现对婴幼儿营养领域热点议题的全面覆盖。大会主席、中国工程院院士陈君石表示：“到会的都是婴幼儿健康方面的国内外知名的专家，我相信中国方面的参会人士一定能从这次学术交流中学习到国际前沿的科学信息，从而推动和提升中国婴幼儿营养健康水平。”

全球权威专家共同关注生命早期1000天

世卫组织定义生命早期1000天为一个人生长发育的“机遇窗口期”，对成年后的健康状况和一生的生活质量将产生长远影响。《国民营养计划（2017-2030年）》更是将“生命早期1000天营养健康行动”列为六项重大行动之首。

围绕此项课题，上海交通大学教授蔡威、中国营养学会理事长杨月欣、比利时布鲁塞尔大学医院儿科主任Yvan Vandenplas、南京医科大学公共卫生学院教授汪之顼等国内外权威专家交流前沿趋势、建立科学共识。汪之顼教授分享道：“合理营养对儿童体格生长发育、脑功能和认知发育，以及免疫功能平衡发展、过敏性疾病风险、对感染性疾病抵抗力等均具有重要影响。”Yvan Vandenplas教授用实验数据证明，含有水解蛋白的婴幼儿配方奶粉能有效预防易敏儿童的过敏症状，可以成为后乳喂养期的最佳选择。

全球专家委员会助力母婴营养科研提速

为更好推动母婴营养研究，君乐宝携手全球专家成立婴幼儿营养研究全球科学专家委员会，君乐宝乳业集团副总裁兼研发中心总经理袁庆彬表示，委员会将成为君乐宝科学战略智库的坚实力量，在巩固、拓展君乐宝科研实力的同时，推动企业科技研发与创新发展，为中国母婴营养研究进程提供系统化、精细化的科学支撑。

此前，君乐宝已开启母乳研究等婴幼儿营养领域相关课题的研究，与各大高校、科研机构开展深度合作。君乐宝与蔡威教授合作开展母乳低聚糖临床研究项目，验证含有多种母乳低聚糖婴配粉的安全性。“此次与君乐宝合作的项目在国内外均具有领先优势，期待为中国婴幼儿健康成长提供营养支持。”蔡威表示。2022年，由北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学长聘教授张玉梅担任负责人的“北大医学-君乐宝乳业母乳科学与生命健康联合实验室”成立。张玉梅此次也针对君乐宝自有菌种副干酪乳杆菌N1115对我国6-24月龄剖宫产婴幼儿的安全性、耐受性及有益作用进行分享。

科学营养助推全年龄段人群健康事业发展

作为中国奶业领先企业之一，君乐宝创新全产业链模式和“六个世界级”模式，生产世界级的好奶粉、好牛奶。近年来，君乐宝仅在草业和牧业领域的投资就超过80亿元，在全国建有17个现代化大型牧场，养殖奶牛15万头。君乐宝自有奶源占比（奶源自给率）达到58.95%，君乐宝所有奶源的规模化牧场占比达100%。

同时，君乐宝投资5亿元建设世界级研发中心，成立婴幼儿营养研究院，致力于推动婴幼儿营养研究，为祖国下一代提供更好的营养支持。此次积极促成中国首个全面关注婴幼儿营养国际研讨会落地，是君乐宝践行“科学战略”的重要行动之一，将完成从呵护“人生第一步”到呵护“人生每一步”的进阶，也将成为君乐宝以科学营养为全年龄段人群提供精准的健康升级解决方案的关键一环。

君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华表示：“君乐宝致力于用科学营养为不同年龄段国人提供精准的健康升级解决方案。承办本次研讨会，将把生命早期营养研究的尖端成果引入国内，与广大营养领域的专家学者一起，共同推动我国母婴营养事业发展，呵护中国宝宝健康成长。”