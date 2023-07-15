新华社北京7月15日电（记者李恒、田晓航）为进一步推动安宁疗护发展，国家卫生健康委办公厅日前印发《关于开展第三批安宁疗护试点工作的通知》，确定北京市、浙江省、湖南省为第三批国家安宁疗护试点省（市），天津市南开区等61个市（区）为第三批国家安宁疗护试点市（区）。截至目前，三批国家级安宁疗护试点已覆盖全国185个市（区）。

安宁疗护，是指为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的照料和人为关怀等服务，提高生命质量，帮助患者舒适、安详、有尊严地离世。自2017年起，国家卫生健康委先后启动两批安宁疗护试点工作。多年来，国家安宁疗护试点地区建立完善政策措施，不断深入宣传倡导，持续扩大服务供给，试点工作取得积极进展。

《关于开展第三批安宁疗护试点工作的通知》提出，根据医疗卫生机构的功能和定位，推动相应医疗卫生机构开设安宁疗护（临终关怀）科（病区）或床位，有条件的可设置独立的安宁疗护中心。要求到2025年，在每个国家安宁疗护试点市（区）、每个县（市、区）至少设立1个安宁疗护病区，在有条件的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立安宁疗护病床，建立覆盖试点地区全域、城乡兼顾的安宁疗护服务体系。

国家卫生健康委有关负责人介绍，要继续扎实推进全国安宁疗护试点工作向纵深发展，全国安宁疗护试点地区要有效扩大服务供给，着力完善相关制度，建立多学科人才团队，推动营造良好环境，积极探索更多原创、适宜、有效的试点经验，切实推动全国安宁疗护服务取得更大进展。