赵兵：创新药物及诊疗方式为乳腺癌患者带来更多获益

“随着更多新型药物和诊疗方式的应用，晚期乳腺癌患者得到了更长的生存和更好的生活质量。”近日，新疆医科大学附属肿瘤医院乳腺内科主任、主任医师赵兵做客人民健康“对话希望 向优而生”系列节目，就乳腺癌诊疗的分子分型、创新疗法等相关话题进行了交流分享。

精准分型 乳腺癌走向精准治疗

近年来，乳腺癌总体治疗方法已经发生了非常大的变化，精准治疗正在成为乳腺癌的治疗新趋势。赵兵介绍说，不同的治疗目的会采取不同的治疗方法，与早期乳腺癌治愈的目的不同，晚期乳腺癌是“解救治疗”。他认为，晚期乳腺癌的治疗目标有三个，即缓解患者的症状、延长患者的生存期、提高患者的生活质量。在治疗手段和方法上，晚期乳腺癌治疗将在策略上进行治疗方法的联合。例如，针对激素受体阳性的晚期乳腺癌，在一线治疗中会采取内分泌治疗，并在其基础上联合新型靶向药物。而在二线治疗中可能会采用化疗、抗体偶联药物（ADC），必要时需将不同的治疗策略叠加使用。

“不同的分子分型的乳腺癌在治疗中也是不一样的。”赵兵说，目前乳腺癌分型的重要指标有雌激素受体（ER）、孕激素受体（PR）、表皮生长因子受体（HER2）以及反映肿瘤细胞增殖情况的肿瘤增殖指数（KI67）。根据指标的不同，乳腺癌可以分为四个分型：LuminalA型、LuminalB型、HER2过表达型和三阴性乳腺癌。LuminalA型患者以内分泌治疗为主；LuminalB型除内分泌治疗外，大部分患者需要化疗；HER2过表达型目前采用抗HER为标靶的大分子单抗、小分子酪氨酸激酶抑制剂、抗体偶联药物等；三阴性乳腺癌以化疗为主，目前也有免疫检查点抑制剂、PARP抑制剂、抗体偶联药物的应用。

“正是由于不同分子分型的确定，我们可以针对患者进行更加精准地治疗。分子分型给临床治疗策略的制定提供了非常有价值的参考，对患者预后评估也起到了重要作用。”他说。

创新疗法 让患者拥有更多选择

赵兵介绍说：“最初，乳腺癌的主要治疗方法是‘三驾马车’：手术、化疗和放疗。如今，随着更多的基础研究向临床转化，创新疗法为乳腺癌治疗策略带来了更多新选择。”

“以HR阳性为例，这一亚型是乳腺癌所有亚型中预后较好的一类，其患者群体占乳腺癌患者总群体的60%~70%。”赵兵说，针对HR阳性患者，无论是在早期患者的辅助治疗阶段，还是在晚期患者的解救治疗阶段，内分泌治疗都是重要的“武器”之一。内分泌治疗也并非“单打独斗”，在内分泌治疗基础上的联合治疗策略也逐渐在临床进行应用，其中包括内分泌治疗和靶向治疗的联合、晚期一线和CDK抑制剂的联合、后线和新型内分泌药物和靶点药物的联合，创新联合治疗策略在一定程度上改善了患者预后。赵兵说：“创新疗法的出现，使患者即使到了乳腺癌晚期，仍然能够获得PFS（无进展生存期）和OS（总生存期）的双重获益，帮助患者推迟后续需要接受化疗的时间。”

突破瓶颈 推进新药联合的临床研究

近年来，抗体偶联药物在肿瘤治疗领域发展迅速，也给乳腺癌患者带来了更多治疗选择。赵兵说：“T-DXd等抗体偶联药物的应用，让HER2低表达人群得到了新的治疗选择。正是因为有了新药物在临床应用的获益，才使得我们今天能够关注到并把HER2低表达乳腺癌患者作为可以进行治疗的人群。”

赵兵介绍说：“临床研究表明，无论激素受体的状态如何，相比于传统的化疗药物，抗体偶联药物在乳腺癌治疗中具有更强的靶向性，给HER2过表达人群带来了更长的总生存期获益，有望改变HER2阳性晚期乳腺癌总体治疗格局。”

“未来，我们应该从患者获益的角度出发，加速推进新药联合的临床研究，包括抗体偶联药物和免疫检查抑制剂的联合、和内分泌治疗的联合，为晚期乳腺癌患者带来更长的生存获益和更好的生活质量。”赵兵说。（邹颖颖）