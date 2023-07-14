提高疫苗接种意识 共同关注老年健康

健康是保障老年人独立自主和参与社会的基础，推进健康老龄化是积极应对人口老龄化的长久之计。近日，以“提高老年意识，共促老年健康”为主题的疫苗科普沙龙在青岛举行。青岛市疾病预防控制中心健康科普专家王洋在此次科普沙龙上讲到，“要持续关注老年健康问题，将疫苗有关的健康知识传达给更多的老年人以及他们的家人，让更广泛的群体提高疾病预防意识，拥有一个健康的晚年。“

王洋介绍，根据2019年国家卫生健康委颁布的《老年失能预防核心信息》提到了建议老年人接种的疫苗，一个是在流感季到来之前要及时接种的流感疫苗，另外肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗也适合老年人接种。

据介绍，带状疱疹俗称“蛇盘疮”， 是一种由水痘-带状疱疹病毒再激活引起的感染性疾病，高发于50岁以上老年人。水痘-带状疱疹病毒在儿童时期原发感染表现为水痘，成年后在机体免疫力降低时，潜伏在神经节的水痘-带状疱疹病毒就容易被再激活从而引发带状疱疹，其中后遗神经痛严重影响老年人生活质量，而接种疫苗是预防带状疱疹有效的方式之一。

此外，对于一些有糖尿病、高血压等慢性病的老年人，他们在接种疫苗时往往会比较担心。王洋解释，慢性病并不是疫苗接种的禁忌症，对于有慢性基础疾病的人，他们本身免疫力相较于健康人群就会差一些，因此在遇到感染性疾病的时候，更容易引发其他的一些并发症，所以建议这类人群在身体健康状况稳定、药物控制良好的情况下及时接种疫苗。

随着技术的更新迭代，预防同一种疾病也有不同种类的疫苗可供市民选择，如何选择适合自己的疫苗，依旧困扰了很多人。对此王洋表示：目前常见的疫苗技术路线有灭活疫苗、减毒活疫苗、重组蛋白疫苗，以及新型的mRNA核酸疫苗等。不同技术路线的疫苗各有特点，比如患有恶性肿瘤、1型糖尿病、系统性红斑狼疮等一些免疫力低下的群体就不建议接种减毒活疫苗。由于减毒疫苗保留一定残余毒力，对免疫缺陷人群还可能诱发严重疾病。老年人在进行疫苗接种前，要结合自身的身体情况，在医生指导下，结合疫苗的适用年龄、接种程序、禁忌症等进行综合考虑，选择适合自己的疫苗。