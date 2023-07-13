直播预告：近视合并老花眼能一起手术解决吗？

花眼即老视，是一种生理现象，是人们步入中年后出现的视觉问题，也是身体开始衰老的信号之一。主要表现为视近困难、眼疲劳等症状，给近距离工作和生活带来不便。尤其对于原本有近视的中年人，如果不戴近视镜，远处看不清，戴上近视眼镜，手机又看不清，一会戴一会摘，十分麻烦。

到底有没有同时解决近视和花眼的手术方法？让这些又近视又老花的中年人重回青春，摆脱眼镜的束缚？

7月14日15:00，北京大学第三医院眼科主任医师陈跃国和张钰两位教授做客人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端直播间，就近视合并老花眼的相关问题与网友们进行讲解与交流。

简介：

陈跃国，北京大学第三医院眼科主任医师、教授。任中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会常务委员、中国医师协会眼视光学组委员、任中华眼科杂志等多种学术期刊编委。

擅长：屈光不正及屈光手术、青少年近视防控、眼表疾病等。

张钰，北京大学第三医院眼科主任医师，副教授，硕导，眼视光专科副主任。中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会委员，中国女医师协会视光学专委会委员，中国女医生协会眼科专委会白内障屈光手术学组委员。

擅长：主要从事激光角膜屈光手术、眼内屈光手术、圆锥角膜诊治及青少年近视防治。

如何收看直播：

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