我国将扎实有序推进城市更新

本报北京7月12日电（记者邱玥）住房和城乡建设部近日发布《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》，旨在扎实有序推进实施城市更新行动，提高城市规划、建设、治理水平，推动城市高质量发展。

通知明确，要坚持城市体检先行，将城市体检作为城市更新的前提，建立由城市政府主导、住房城乡建设部门牵头组织、各相关部门共同参与的工作机制。坚持问题导向，划细城市体检单元，从住房到小区、社区、街区、城区，查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题。坚持目标导向，以产城融合、职住平衡、生态宜居等为目标，查找影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项。坚持结果导向，把城市体检发现的问题短板作为城市更新的重点，一体化推进城市体检和城市更新工作。

通知强调，要发挥城市更新规划统筹作用，依据城市体检结果，编制城市更新专项规划和年度实施计划，系统谋划城市更新工作目标、重点任务和实施措施。统筹推动既有建筑更新改造、城镇老旧小区改造、完整社区建设、活力街区打造、城市生态修复、城市功能完善、基础设施更新改造、城市生命线安全工程建设、历史街区和历史建筑保护传承、城市数字化基础设施建设等城市更新工作。

通知指出，要创新城市更新可持续实施模式，坚持政府引导、市场运作、公众参与，加强存量资源统筹利用，健全城市更新多元投融资机制，建立政府、企业、产权人、群众等多主体参与机制，鼓励有立法权的地方出台地方性法规，完善土地、财政、投融资等政策体系。坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，防止大拆大建。加强历史文化保护传承，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，把安全发展理念贯穿城市更新工作各领域和全过程。