直播预告：近视激光手术安全吗？

近视眼激光手术是一种手术过程中运用了激光切割角膜，改变角膜曲率以达到矫正屈光不正的角膜屈光矫正手术。近视激光手术具有准确性高、安全性好、愈合反应小、恢复迅速、并发症少等优势。

7月13日15:00，北京大学第三医院眼科主任医师张钰做客人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端直播间，就近视激光手术的安全性相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

张钰，北京大学第三医院眼科主任医师，副教授，硕导，眼视光专科副主任。中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会委员，中国女医师协会视光学专委会委员，中国女医生协会眼科专委会白内障屈光手术学组委员。

擅长：主要从事激光角膜屈光手术、眼内屈光手术、圆锥角膜诊治及青少年近视防治。

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