从新生儿到中老年，眼睛“年检”很有必要

世卫组织曾表示，影响人类生存质量的有三大类疾病：心血管疾病、肿瘤和视觉损伤。心血管疾病和肿瘤往往直接威胁生命，视觉问题看似不“要命”，但切实影响生活质量。

近年来，青少年近视问题受到广泛关注，教育部今年还部署全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划。相比之下，婴幼儿、成年人和老年人等其他年龄群体的视力问题，尚未引起广泛重视。

随着公众进一步使用电子类产品，以及人口老龄化加剧，眼健康将成为影响全年龄段生活质量的大问题。日前，在人民网主办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”上，与会专家介绍了各年龄段人群的防范措施。

婴幼儿：保住远视储备，排查弱视斜视

人类刚出生的时候都是远视眼，大概相当于300度，随着生长发育，眼球也在长大，从远视到正视。如果能停在正视是最理想的，但往往长过头成了近视。所以一个孩子从出生起，就要呵护好“远视储备”。

学术界普遍认为，近视一旦形成不能恢复。“上医治未病”，预防关口前移是最好的办法。全国儿童青少年近视防控宣讲团副团长、山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生建议，孩子从幼儿园开始，就要做一些屈光检查，开始筛查建档，同时培养良好的爱眼用眼习惯。

对婴幼儿，除了近视防范，常见眼疾还有弱视和斜视。北京同仁医院斜视与小儿眼科主任付晶介绍，很多家长带孩子来看病的时候就说孩子斜视，因为总喜欢歪着头斜着眼看东西。医学上所说的“斜视”，是指一只眼睛是正的，另一只眼睛是斜的，即双眼不够一致，不协调。举个例子，就是一只眼睛看着A处，而另一只眼却看着B处；弱视主要是由于先天眼疾或异常，使儿童视觉没有良好的发育条件。常见的眼病有高度屈光不正或双眼度数差比较大，还有一些会遮挡光线入眼的疾病，如先天性白内障、角膜白斑、上眼睑下垂等。这种弱视如果能早发现早诊断，及早去除病因，绝大多数是可以治愈的。

斜弱视虽是儿童常见眼病，因儿童尚处视觉生长发育期，可控因素比较多。重庆市妇幼卫生学会儿童心理行为与发展专委会视觉行为发育学组副组长王娜建议，孩子看动画片时尽量用大屏幕远距离观看，电视优于电脑，电脑优于手机。

成年人：“威胁”到眼睛的事很多

智人的眼睛进化至今，其实和一万年前差别不大，保持轻松状态是看5米以外的东西。但现代人一天能有几小时会看5米以外？工作、生活、休闲样样离不开用眼、离不开屏幕，所以特别容易视疲劳，尤其易患干眼症。

北京同仁医院副院长、眼科专家魏文斌介绍，我国干眼症患病人群高达4.6亿，仅次于近视人群。干眼症是一种慢性进展性炎症疾病，会引起一系列不适。眼球表面是由一层泪液来提供营养的，这样才能保证其正常工作。就像要给轴承不断加润滑油一样，泪液质和量的变化都会导致眼表结构变化。

连续刷手机、玩游戏、追剧两三个小时后，眼睛就会有不适，影响工作、生活甚至心情。魏文斌遇到过严重的干眼症患者后来成了比较重的抑郁症或焦虑症患者。治疗干眼症，一定要在医生指导下用药。长期使用的人工泪液，最好是无防腐剂的品种。还要注意用眼习惯的调整，玩游戏、用电脑工作的时候，不妨主动眨眼。

一些眼健康问题还可能是其他病症的连带反应，比如糖尿病引发的眼科问题就不容小觑。2025年，全球糖尿病患者预计将会达3.8亿。我国是糖尿病高发国，患病人群已超1亿，还有1亿左右潜在患者。数据显示，目前40-60岁人群当中，致盲第一位的原因就是糖尿病视网膜病变，而这个年龄段的人往往忽略自己的健康。所幸，因糖尿病导致的视网膜病变是可防可控的，只要高度重视，90%的人可以不失明。

老花眼，不代表你有多老 白内障，要及时止损

“四十七八，两眼花花。”老花眼是一种生理性变化，是晶体核硬化弹性减弱和睫状肌调节能力下降共同造成的。但老花了，一定不要有太多的心理顾虑，这是自然规律，并不是说我们就老成什么样了，只不过眼睛这个器官太娇嫩，衰老得快。但老花了，也要认真验光，配好老花镜。

白内障也是每个人都可能会面临的一种老年性眼病，手术治疗是唯一的方法。通过手术把白内障摘除，植上一个人工晶体，仍然能够很好地看清这个世界。

解放军总医院眼科医学部主任李朝辉介绍，我们要摒弃30年前的观念，不少人还认为白内障要长“熟”了才去做手术，这导致很多患者失去了最佳治疗时机并易出现其他风险。比如，很多老年人因为白内障导致骨折等意外，还有视力不佳造成心态不好，连带信息接受滞后和落后，随之而来的脑部使用也相应减少。所以白内障不可怕，但要在适当的时机给予足够重视。

就像汽车保养年检，心灵之窗的眼睛，其实更需要“年检”。儿童青少年及时发现问题及早干预未来才能有更多选择；中青年是家庭和社会的支柱，关心自己不如从关注自己的眼睛开始；40岁以后，眼睛已经衰老，通过一张眼底照片就可以发现80%的眼病；通过眼睛也可以帮我们了解全身的健康状况、心脑血管疾病发生的风险、老年性痴呆等神经衰老性疾病发生的风险。

绝大多数人是通过眼睛认知世界的，眼睛值得一生呵护。（记者 李牧鸣）