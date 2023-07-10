2023中国白石山生命科学大会召开

科技日报保定7月9日电 （通讯员李忻遥 记者刘廉君）9日，在以“生命健康 创享未来”为主题的第六届创新驱动发展大会暨2023中国白石山生命科学大会上，中国科协生命科学联合体发布了《一种抗体融合蛋白及其制备方法与应用》《病原微生物快速检测新技术及噬菌体的应用》《多模态结构光超分辨智能显微镜》等21项具有产业导向意义的优秀技术成果，涉及生物医药、高端装备、中医药等领域，原创性突出、社会意义重大，体现了我国生命科学研究领域强大后备力量。

大会于8日在河北省保定市涞源县召开，会期两天。中国科学院院士饶子和、康乐、孟安明、魏辅文、张学敏、匡廷云、徐兵河等行业领域院士专家出席大会并分享学术成果，与地方政府、高校科研院所、科技型企业携手，以“政产学研用”协同创新，为我国生命健康产业、公共卫生事业发展提供理论支撑和实践经验。

“面向人民生命健康，迫切需要生命科学和相关技术强有力支撑。京津冀作为引领全国高质量发展的三大重要动力源之一，在强化协同创新和产业协作等方面能够发挥示范带动作用。”中国科协生命科学学会联合体轮值主席、中国科学院院士孟安明认为，要紧抓生命科学和信息技术、生物技术等学科交叉汇集日益紧密等机遇，围绕现代化产业体系构建产学研协作新模式，聚力在以京津冀为广阔腹地的产业链和供应链中谋求大循环、大发展。

据悉，作为全国性学术会议，创新驱动发展大会由中国科协支持，中国科协科学技术创新部、中国科协生命科学学会联合体与河北大学、河北省科协、保定市人民政府等单位共同主办。大会举办6届以来，先后有46位两院院士、800多名专家学者、90多家全国学会及科研机构和350多家科技型企业参与大会，签约项目共计231项。

作为大会举办地，保定市强化与北京创新资源对接，正在全力推进国家区域医疗中心和国际医疗基地建设，打造承接北京医疗资源疏解的“微中心”，日前成功入选2023—2025年度创新驱动示范市。