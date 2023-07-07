直播预告：安全运动 科学治疗运动损伤

近年来，随着全民健身行动的深入推进，人们运动意识不断增强，可选择的活动项目也越来越丰富，但随之出现的运动损伤也日益增多。科学认知运动损伤，采取有效的处理措施至关重要。

7月10日16:00，北京中医药大学第三附属医院副院长陈卫衡将来到直播间，就预防运动损伤的相关内容进行分享。

嘉宾简介

陈卫衡，北京中医药大学第三附属医院副院长，主任医师，教授，医学博士，博士生导师，中医骨伤科学学科带头人。国家药典委员，新世纪百千万人才工程国家级人选，国务院特殊津贴专家，国家科学技术进步二等奖获得者，中国中医药研究促进会骨伤科学分会会长，中国中药协会骨伤科药物研究专业委员会主任委员。从事骨伤科的临床、科研和教学工作近三十年。

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