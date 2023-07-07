直播预告：糖尿病合并呼吸道感染，应该怎么办？

长期血糖控制不佳的患者、高龄患者、糖尿病病史长、合并糖尿病慢性并发症的患者在呼吸道感染时，往往缺少呼吸道感染的典型症状，致使延误诊断及治疗。

7月10日14:00，上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸与危重症科主任医师周敏将做客“人民好医生”客户端，围绕糖尿病合并呼吸道感染等相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

周敏，博士生导师，上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸与危重症科主任医师，瑞金医院呼吸与危重医学科副主任，中华医学会呼吸病分会工作秘书、呼吸治疗学组副组长，中华预防医学会呼吸病预防与控制专委会委员，中国医师协会呼吸分会慢阻肺委员会委员，上海医学会呼吸病分会委员和慢阻肺学组副组长，上海女医师协会肺部肿瘤专委会副主任委员。发表论文100余篇，SCI论著50余篇，主持科技部慢病重大专项1项，科技部重大专项子课题负责人1项，国家自然基金3项等多项课题，获中国医师协会呼吸分会优秀中青年医师奖，上海市科委优秀学科带头人、上海市杰出专科医师奖。

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