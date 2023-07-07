2022年度中国医学院校/中国医院科技量值发布

在6日召开的2022年度中国医学院校/中国医院科技量值暨2018—2022五年总科技量值发布会上，中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰院士介绍，2022年度中国医学院校科技量值研究对象覆盖全国110所独立医学院校和设立医学学科的综合大学，其中北京协和医学院、北京大学医学部、上海交通大学医学院、复旦大学上海医学院、首都医科大学、中山大学(医学学科)、四川大学华西医学中心、浙江大学(医学学科)、华中科技大学同济医学院、中南大学湘雅医学院位列前10。

作为国家权威医学研究机构，中国医学科学院面向人民生命健康提升医学科技评价水平，坚持以质量、绩效、贡献为核心的评价导向。据王辰介绍，2022年度中国医院科技量值研究对象覆盖全国1644家三级医院，其中四川大学华西医院、中国医学科学院北京协和医院、复旦大学附属中山医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、浙江大学医学院附属第一医院、北京大学第三医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、中南大学湘雅医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、中国医学科学院肿瘤医院位列前10。

王辰表示，中国医学科学院2018年首次创立了科技量值STEM概念，历经六年研究发展，已从医院评价、学科评价拓展至院校、人才、团队、平台、项目评价等内容。总科技量值（ASTEM）则于2022年首次发布，基于最新完善的指标体系进行过去若干年度（一般为过去五年）数据的重新测算。年度科技量值和五年总科技量值相结合，实现评价周期长短的结合，进而实现评价时效性和连续性的结合，共同引导和促进机构科技创新发展。

王辰坦言，从数据来看，我国医学科技创新能力已有长足的发展进步，但我国医学领域的高影响力学者仍然不足，高水平临床研究成果的产出和影响仍然有限，可谓“量”增已至、“质”升可期。需要加强对医学研究的关注，重视研究的质量和人才的培养，不断加大对科研诚信的倡导力度，营造良好的创新生态，推动我国医学科技创新高质量发展。