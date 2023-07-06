“离岛免税”提振消费信心

本报电 （记者孙海天）6月28日，2023年第二届海南国际离岛免税购物节暨第五届中免海南离岛免税购物节在cdf三亚国际免税城拉开帷幕。

据悉，本届购物节将持续至9月，以“1+10+X”为活动整体框架，举办1场启幕仪式、打响10大主题IP、推出X场精彩纷呈的活动。购物节将结合亲子游、毕业游、避暑游等不同游客群体的消费需求，分时段推出“童装秀”“香化节”“眼镜节”“暑期王国旅行记”“周年店庆”等主题活动内容，融合更多免税消费品牌和品类，让消费者充分享受离岛免税购物的乐趣。

购物节期间，各免税店将在全岛范围内开展多样化优惠活动，持续为消费者带来全新互动形式和品质购物体验。为深入挖掘拓展“免税+”的创新营销模式，中免集团海南六店和国药中服免税三亚店将联合45大免税品类超800家国内国际品牌，带来包括品牌首店进驻、新品首发首秀、明星进店活动等一系列精彩纷呈的活动。同时，中免集团将在全国10座城市开展主题推广活动，多维度展现海南离岛免税特色，进一步释放离岛免税政策活力。

据了解，今年1月至5月，海南全省离岛免税店总销售额增长态势向好，为持续提振消费信心，激发消费活力，本届购物节前，海南省商务厅通过云闪付平台发放了3000万元离岛免税消费券，发放时间为7月12日前每天10时至23时，这将与各免税店的营销活动及优惠形成合力。此外，三亚市还将在此基础上，再投放1400万元离岛免税消费券，进一步增强离岛免税购物对游客的吸引力。