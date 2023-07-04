APEC传染性疾病防控、治疗与应急处置能力建设论坛在云南昆明开幕

为促进APEC经济体成员在医疗卫生领域的发展，有效应对新发再发传染性疾病，推介我国在相关领域理论研究、实践经验以及管理办法等成果，推动国家呼吸区域医疗中心发展，经国家卫健委批准，2023年6月29日-30日，中日友好医院与云南省第一人民医院在云南省昆明市联合举办"APEC传染性疾病防控、治疗与应急处置能力建设论坛"。中日友好医院院长周军、外交部国际经济司公使衔参赞赵清华、云南省卫生健康委督查专员谢馨莹、中国工程院副院长、国家呼吸医学中心主任王辰在开幕式致辞。云南省第一人民医院院长蒋立虹主持开幕式。

周军院长对参加此次论坛的各位领导、嘉宾及APEC各经济体成员代表表示欢迎。他指出，中日友好医院是日本政府无偿援助、中日两国合作建成的大型综合性现代化医院,是日本政府对外援助中最大最成功的项目。亚太经合组织作为以经济合作为基础的国际组织，在促进区域内经济体合作，共同应对课题提出对策等领域起着十分重要的促进作用。中日友好医院作为国际合作的窗口，将充分发挥引领示范作用，打造对外合作平台，与各国共同促进现代医学，特别是传染性疾病对策领域的合作。

赵清华公使对论坛的举办表示祝贺，他强调，国际医疗卫生合作交流是APEC经济体成员合作的重要组成部分，希望各经济体以此次活动为契机，不断加强在医疗领域的交流合作。

云南省卫生健康委督查专员谢馨莹对论坛选择在云南省昆明市召开表示欢迎，表示云南省在医疗领域将持续推进面向南亚东南亚辐射中心建设，奋力开创新局面。此次论坛的召开必将为区域经济及医疗卫生合作注入新动力。

中国工程院副院长、国家呼吸医学中心主任王辰在致辞中强调，举办传染性疾病防控、治疗与应急处置能力建设论坛有着切实的意义，感谢APEC经济体成员的不懈努力，相信区域内经济体会同心协力，应对各种传染性疾病的挑战。

在学术交流环节，中国、日本、美国、英国等国学者主要就各国应对传染性疾病的现状和研究热点进行了分享。中日友好医院副院长曹彬主持第一部分的学术交流。日本结核预防会现任会长、世界卫生组织西太区原主任尾身茂(Shigeru Omi)详细介绍了日本管理和应对重大传染病的经验。牛津大学新发再发传染性疾病和全球卫生教授彼得霍比（Peter W Horby）以英国传染性疾病防控、治疗与应急处置为例，对相关领域研究的未来进行展望。中国工程院副院长、国家呼吸医学中心主任王辰院士基于近三年对于新冠病毒的研究，就构建中国平疫结合呼吸道传染病应对体系进行了深入探讨。

学术交流的第二部分由美国卫生与公共服务部驻华代表赵蕊（Erika Elvander）主持。中日友好医院曹彬教授就病毒性肺炎及呼吸道病毒感染中毒症做了着重讲解。日本国际协力机构新冠病毒感染症对策合作推进室主任泷泽郁雄(Ikuo Takizawa)介绍了JICA 对东南亚传染病防控工作的经验。南京大学医学院附属鼓楼医院苏欣教授分享了鹦鹉热衣原体肺炎的临床诊治工作。

学术交流的第三部分由霍比教授主持。中华医学会呼吸病分会呼吸治疗学组解立新教授深入讲解了感染的核心问题——下呼吸道微生态与宿主免疫。上海交通大学医学院附属第九人民医院熊维宁教授介绍了新冠病毒肺炎防控、治疗与应急处置的经历和实践。广西医科大学第一附属医院何志义教授深入讲解了抗γ干扰素(IFN-γ)自身抗体引起的复杂感染问题。

30日上午，出席会议的泰国、马来西亚、菲律宾代表分享了各自经济体内抗击传染性疾病的经验，并与出席会议的中国、英国、日本专家共同讨论了APEC新发突发呼吸道传染病防控、治疗及能力建设联合倡议——《亚太区域携手共同应对新发突发呼吸道传染病的挑战》，坚定了亚太区域携手应对新发突发呼吸道传染病挑战的决心，为共识文件的正式发布迈出了坚实的一步。

日本国际协力机构中国事务所所长佐佐木美穗(Miho Sasaki)女士，老挝人民民主共和国驻昆明总领事馆玛尼拉·宋班迪（Manila Sombandith）总领事、苏桑迪.高拉（Souksanhty Keola）领事、泰王国驻昆明总领事馆帕薇婉（ Bhavivarn Noraphallop）总领事、林水灵（Nichakan Srichaiwan）领事及传染性疾病领域相关专家学者、APEC经济体相关医务人员近1.2万人通过线上线下相结合形式参加了此次论坛。