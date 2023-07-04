首位转基因猪心移植患者心衰原因公布

发表在最新一期《柳叶刀》杂志的新研究揭示了首个转基因猪心移植患者的致死原因。该手术是世界上首次成功将转基因猪心移植到人类患者体内，标志着医学科学的一个重要里程碑。

57岁的大卫·贝内特在美国马里兰大学医学中心接受了治疗，这是他最后的“一线生机”。手术后近7周内，他心脏功能正常，没有明显急性排斥反应迹象。但突然发作的心力衰竭导致他在移植两个月后死亡。移植团队一直在对导致心衰的原因和生理过程进行深入研究，以提高未来手术成功几率。

团队对患者有限的可用组织进行了测试，并列出了导致心力衰竭的事件序列。分析证实，很可能有几个重叠的因素导致贝内特的心力衰竭，包括他在移植前的健康状况不佳，这让他免疫功能严重低下，以致无法使用异种移植有效抗排斥方案。患者因此更容易受到免疫系统产生的抗体对器官的排斥。研究人员也发现了基于组织学、免疫组织化学染色和单细胞RNA分析的排斥反应间接证据。

而使用静脉注射免疫球蛋白IVIG（一种含有抗体的药物），亦可能导致心肌细胞受损；此外，团队还调查了猪心脏中存在的猪巨细胞病毒（PCMV），在患者进行抗病毒治疗方案后，这一病毒可能被激活，导致移植功能障碍。然而，目前没有证据表明病毒感染了患者或传播到心脏以外的器官。团队也已经开发了一种改进的PCMV检测方案，在未来的异种移植中可更灵敏地检测和排除潜伏病毒。

移植团队表示，这项开创性的手术以及首位勇士贝内特先生，为异种移植提供了极其宝贵而重要的信息，他们将利用新设计的免疫细胞检测方法，在未来异种移植后的几天、几周和几个月内更精确地监测患者，从而拯救更多的生命。

贝内特的儿子亦曾赞扬医院为父亲的健康做出了“最后一搏”，并在马里兰大学医学院发布的一份声明中写道，“我们希望这个故事可以成为希望的开始”。