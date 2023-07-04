北京：社区卫生服务中心将提供延时服务

学思想 强党性 重实践 建新功

7月3日下午，北京市卫生健康系统召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为民办实事工作推进会。北京青年报记者从会上获悉，今年市卫健委共明确了24件为民办实事项目，涵盖了改善医疗服务、提升基层服务能力、提升急诊服务能力、完善重点人群健康服务等内容。未来市民在基层社区卫生服务中心就诊将更方便，今年年内，全市各社区卫生服务中心将依据本区域居民就诊的实际需求，在工作日提供延时服务，并实现周末全部开诊。

持续完善门诊“一站式”服务中心功能

聚焦全市卫生健康领域重点工作，北京市卫生健康委前期深入开展调研，广泛听取意见，了解民生需求，针对共性的、群众诉求强烈的事项进行集中推进，并建立了为民办实事清单，形成了相关工作方案。截至目前，市卫健委共列出为民办实事项目24件，涵盖了改善医疗服务、提升基层服务能力、提升急诊服务能力、完善重点人群健康服务、推进健康北京建设、提升管理服务水平等六大类，将努力把为民办实事项目清单办成“群众满意清单”。

按照工作计划，在改善医疗服务方面，本市各医疗机构将创新服务模式，今年，全市二级以上医院将持续完善门诊“一站式”服务中心功能，为患者提供导诊、咨询、检验检查预约、快递送药、投诉建议受理、便民设备租赁等服务，优化服务流程，“一站式”解决患者诉求。

今年，本市将进一步扩大基层预约转诊范围，实现全市社区卫生服务机构均可通过基层预约转诊平台向全市医联体核心医院、三级医院上转患者，实现22家市属三级医院通过基层预约转诊平台向全市社区卫生服务机构投放转诊号源。同时，不断提升患者挂号就医的便利度，全面提升预约挂号平台服务能力，完成系统扩容和功能升级，扩大医疗机构覆盖面，实现功能尽可能拓展、医疗机构尽可能纳入、服务环节尽可能完备，提升患者就医体验。

严查给未成年人文身等违法医美行为

在完善重点人群健康服务方面，本市今年将持续强化生殖健康服务，开展优质生育咨询门诊评估；提升母婴服务水平，开展爱婴医院复核，扩大母婴友好医院建设范围；加快托育体系建设，规范提升托育机构；促进儿童口腔健康，为全市学龄前儿童提供免费氟化泡沫预防乳牙龋齿服务，为适龄儿童提供免费窝沟封闭防龋服务；增加老年健康服务资源，包括开展安宁疗护中心建设，增加安宁疗护床位等。

今年，市卫健委将继续大力推进健康北京建设，包括广泛开展健康促进活动，举办健康科普创新大赛；深入开展爱国卫生运动，充分发挥爱国卫生运动的组织优势和群众动员优势，大力推进国家卫生区复审、创建工作；开展中医药健康文化体验系列活动，开展中医药科普活动等等。

在提升管理水平方面，今年本市还将强化医美机构依法执业。开展“打击医美机构违法给未成年人提供医美服务的专项行动”，对向未成年人提供文身服务等违法行为的医疗美容机构，严格按照《北京市未成年人保护条例》给予处罚，保障未成年人合法权益。为了给群众创造安全就医环境，本市还将持续开展医疗卫生机构安全生产和火灾隐患排查治理工作等等。

将建社区卫生服务机构症状门诊名录

在提升基层服务能力方面，本市将持续优化社区卫生服务，百姓就医更方便、更可及。今年年内，全市各社区卫生服务中心工作日将依据实际情况提供延时服务，实现周末门诊全部开诊。同时，公开公布社区卫生服务机构服务开诊时间等相关信息，引导群众就近就医。市卫健委要求，各区、各社区卫生服务中心应根据本区域医疗机构布局情况和居民就医的实际需求，做好延时服务组织管理。据东城区卫健委相关负责人介绍，为方便居民就医，目前，东城区各社区卫生服务中心已经开展延时服务，各社区卫生服务中心均已实现工作日延时服务至20时，周末正常开诊。

对于农村卫生院的帮带工作将持续加强。今年，本市将落实城市医院对口支援农村社区卫生服务中心（乡镇卫生院）工作，开展“手拉手”帮带，组织城市退休医学专家支援生态涵养区乡镇社区卫生服务中心建设。

今年，本市基层“症状门诊”建设工作将开展起来。据了解，目前已有部分社区医院开展试点，先行开设了失眠、肥胖、学习困难、便秘等“症状门诊”，以症状为导向，为居民提供更方便、精准、系统的诊疗服务。按照工作方案，今年本市将建立社区卫生服务机构症状门诊名录，遴选建设北京市中医症状门诊实训基地，搭建症状门诊临床实训平台，制定统一的症状门诊诊疗规范，完善中医症状门诊服务管理。