“大病不出县——国家级重点学科专项精准帮扶工程国家标准化肝胆肿瘤诊疗中心”建设项目启动仪式举行

6月29日，“大病不出县——国家级重点学科专项精准帮扶工程国家标准化肝胆肿瘤诊疗中心”建设项目启动仪式在京举行。清华大学附属北京清华长庚医院作为该项目依托单位，将在未来3年内，与中国初级卫生保健基金会中西部振兴与发展办公室、中国国际投资促进会振兴与发展工作委员会、绿色创新发展投资促进工作委员会、智慧健康投资促进工作委员会共同在全国范围内遴选50家县（市、区）级医疗机构，建设“国家级肝胆肿瘤标准化诊疗中心”。

同时，中国初级卫生保健基金会与北京清华长庚医院签约共建“微创国际医学中心”。北京清华长庚医院作为重要支持单位，支持微创国际医学中心，建设成为中国微创医学领域的顶级医疗平台、医师培训平台、技术创新转化平台和国际交流平台，成为基层先进微创技术推广应用的领航者，构建微创医学的“产学研用”一体化协同创新机制，推动我国微创医学事业的高质量发展，提高其国际影响力。

学习宣传贯彻党的二十大精神，“促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力”，北京清华长庚医院在院长董家鸿院士的带领下，积极承担提高基层肝胆疾病防治水平的社会责任，于今年2月正式参与到国家标准化肝胆肿瘤诊疗中心建设项目中，通过前期的申报与筛选，首批共有9家县、市级医院入选。按照项目计划，北京清华长庚医院与中国初级卫生保健基金会中西部振兴与发展办公室、中国国际投资促进会振兴与发展工作委员会、绿色创新发展投资促进工作委员会、智慧健康投资促进工作委员会，将通过品牌下沉、人才与技术下沉、资金与设备帮扶、科研下沉等措施，推动“国家标准化肝胆肿瘤诊疗中心”在这些基层医疗机构的落地。

“肝癌是恶性肿瘤致死因第二大疾病。”北京清华长庚医院副院长魏来介绍，复杂肝胆疾病严重危害国人健康，其中我国肝癌的发病率居全球首位，新发病例约60万，占全球总数的55%左右。针对这一痛点、难点，“国家标准化肝胆肿瘤诊疗中心”建设项目以肝胆肿瘤诊疗为切入点，提高县（市、区）医院的诊疗能力，推动其学科发展和人才培养，建立起综合疾病管理体系，加快实现“大病不出县”的目标。为此，董家鸿院士规划发起成立国家标准化肝胆肿瘤诊疗中心专家委员会，保障中心建设的标准化、精准化、同质化。

作为依托单位，据北京清华长庚医院肝胆胰中心执行主任卢倩介绍，以董家鸿院士为首席专家，中心已建成亚洲第一个实体化肝胆胰整合式医学中心，为国家“原发性肝癌规范化诊疗示范基地”，中国研究型医院学会精准肝胆外科学院依托单位。中心集肝胆胰外科、肝胆内科、肝脏移植、肝胆胰肿瘤综合诊疗、肝胆疾病介入治疗、儿童肝胆病诊疗、肝胆重症监护病房等相关专科于一体，践行精准外科范式，在国内率先全面推行多学科联合诊疗，提升了复杂肝胆病的系统治疗和全周期管理水平。科研方面，中心目前承担国家自然科学基金重大专项和重点项目、北京市自然科学基金重大专项等多项国家和省部级重点课题；牵头建立了国家肝胆疾病标准数据库，主持发布了首个国家级《肝胆疾病标准数据规范》；出版国际第一部关于精准肝脏外科理论与实践的专著《精准肝脏外科学》；打造国际肝病领域顶尖英文期刊《iLiver》。

北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦，清华大学副校长王宏伟，中国国际投资促进会副会长、中国农工民主党中央专委会委员、中国初级卫生保健基金会理事狄森，中国初级卫生保健基金会中西部振兴与发展办公室医卫处处长田素丽，北京清华长庚医院院长董家鸿，医院总执行长周碧琴，党委副书记、纪委书记王克霞，副院长魏来、张萍等出席了活动。

首批九家“国家标准化肝胆肿瘤诊疗中心”建设项目的医院名单：

宣汉县人民医院

资中县人民医院

兴化市人民医院

凯里市第一人民医院

赤壁市人民医院

珠海市人民医院

重庆市巴南区人民医院

灌云县人民医院

光山县人民医院