人民健康“五进”关爱服务计划走进生态环境部老干部之家

6月29日，人民健康“五进”关爱服务计划走进了生态环境部老干部之家，将健康科普、健康咨询、健康生活互动体验等多种形式“打包”送到生态环境部退休老同志的身边。

活动现场，健身管理、膳食营养、健康讲座和健康咨询等专区吸引了许多老同志前来体验。其中，健康管理体检区是最受老同志们欢迎的体验区之一。在工作人员的帮助下，体验者们纷纷挽起袖边，测量了血压、血脂、身体代谢水平、眼底健康慢病风险筛查等项目。一名参与者得到自己身体基础数据后说，随着年纪越来越大，总担心出现血压血脂血糖的“三高”，现在体检服务都送到家附近了，来测测各项指标就放心了。

经过前期调研，本次“五进”关爱服务计划活动结合老年群体的普遍需求，带来了两场有关老年人健康防护的科普讲座，以及两场老年健康咨询服务。首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师安立、北京医院副主任医师沈姞、北京同仁堂中医医师李德亮、北京同仁堂专职讲师张晶宇等专家前来分享。老同志们对健康讲座、健康咨询十分感兴趣，不少老同志用自备的笔纸认真地记录。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育活动为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。（李凌宇）