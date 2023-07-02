黄冈首例电磁导航纤维支气管镜顺利完成

伤口恢复得很好，没什么问题。”黎先生（化名）来黄冈市中心医院复查换药时说到。

半月前，黎先生在黄冈市中心医院完成了黄冈首例电磁导航纤维支气管镜下肺结节精准定位+胸腔镜下肺亚段切除术。

此前，黎先生因体检发现肺部小结节，在黄冈市中心医院行PET/CT检查，提示有恶性肿瘤可能，达到手术切除指征。通过检查，已知黎先生的病灶部位位于右上肺后段，如何准确、畅通地到达手术部位是目前的难题。

胸外科李剑副主任团队展开多次讨论，最终决定采用电磁导航纤维支气管镜下肺结节精准定位+胸腔镜下肺亚段切除术。

磁导航纤维支气管镜是将磁导航系统、内镜检查及CT三维重建相结合的新技术。在患者CT影像的基础上，它通过建立肺部“GPS导航”地图，定位并引导电磁导航支气管镜操作，最终帮助探头到达肺部病灶的准确位置，进行手术操作。

由于支气管镜的探查范围存在一定的局限性，只能到达部分支气管段，肺外周领域基本上是无法触及的。ENB能够协助医生将探查范围扩展到全肺，对病变处“无死角”观察，实现了肺部疾病的精准、微创、可视一体化精准诊疗，最大限度保留患者肺部功能，提高患者生活质量。

据李剑介绍，大部分结节是良性，恶性结节仅占小部分。区分结节的性质需专业医生定论，良性结节不需要做任何处理，但有些结节可能随时间逐渐变大，甚至发展成肺癌。李剑提醒大家，如果存在肺结节，要定期复查跟踪情况，必要时针对高危结节采取进一步治疗措施。（刘正爱 易同庆）