广西将办中医药产业交流大会 集中展示丰富中医药资源

图为新闻发布会现场。 黄艳梅 摄

广西壮族自治区卫生健康委员会党组成员梁丽玲30日介绍，首届广西中医药产业交流大会将于7月20日至23日在南宁市举办，大会将聚焦中医药传统优势和新发展趋势，集中展示广西丰富的中医药资源。

广西被誉为中国的“天然药库”和“中药材之乡”。据统计，广西中药资源达7506种，位居全国前列。

首届广西中医药产业交流大会由广西壮族自治区卫生健康委员会、广西壮族自治区中医药管理局、广西壮族自治区工业和信息化厅、广西壮族自治区市场监督管理局、广西壮族自治区投资促进局、广西中医药大学、广西农垦集团7家单位联合主办。

据梁丽玲介绍，交流大会以“中医中药新荟萃，产业发展新交融”为主题，设置5个主题会议及中医药产业招商推介会，同期举行中医药年鉴会议及药食同源、国际服务贸易、中药材(香料)、民族医药特色疗法等相关内容的19个平行会议，邀请国家相关部委领导、院士、国医大师等嘉宾出席大会，围绕中医医疗、药膳、中医药产业示范基地、医疗机构中药制剂等热点话题进行深入讨论。

据悉，交流大会设置有全国知名中医药企业展区、全国中医药特色展示及产业配套综合展区等3个中医药特色展区，总面积约33000平方米。通过不同展区的展示搭建，全面呈现广西中医药壮瑶医药文化底蕴和产业发展禀赋优势，全产业链展示中医药产业特色发展模式和新发展格局，搭建广西区内外中医药一、二、三产业交流合作平台，全力推动中医药壮瑶医药产业高质量发展。

近年来，国家高度重视中医药工作，先后出台多项政策支持中医药发展。作为中国面向东盟开放合作的前沿和窗口，广西着力打造特色鲜明、面向中国、辐射东盟的壮瑶医高地。 (记者 黄艳梅)