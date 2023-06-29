大健康产学研融合 盈康一生与首都医科大学开启战略合作

6月28日，海尔大健康生态品牌盈康一生与首都医科大学在北京签署战略合作协议。中国青年创业就业基金会党委书记、理事长裴桓，首都医科大学党委常委、副校长吉训明，海尔集团董事局副主席、执行副总裁谭丽霞等共同见证了签约仪式。

此次合作，盈康一生与首都医科大学将以“服务健康中国战略，共创世界一流”为同一目标，建立起战略伙伴合作关系。

吉训明在致辞中讲到，这是一次高校与企业深度合作的重要里程碑，双方发挥各自优势，将构建起世界一流的医工转化创新平台，加速科技成果产业转化和商业化，更好地为健康中国建设、为推动医药健康等产业创新发展，更好地满足人民群众日益增长的健康需求作出应有的贡献。

面向未来，谭丽霞表示，双方的合作要创出医工协同、跨领域协作的新范式，实现创新链和产业链的融合；打造科技成果转化的新高地，实现人才链和资金链的高质量发展；形成互创共赢合作组织的新机制，持续推动无边界合作的无障碍落地。

根据协议，双方将资源共享，优势互补，多维度推进产学研协同创新，搭建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系；聚焦人才培养、学科共建、毕业生就业实训、智慧实验室场景服务、临床医疗场景服务等各自领域需求，开展全场景的开放合作；推动共建精准医学检测中心、互联网医疗数字化平台等。

此外，为响应落实国家百万减残工程，合作也将推进“国家百万减残工程”和“脑卒中互联网防治平台”在盈康一生的落地，建立覆盖全生命周期、全方位的家庭心脑健康智能化和脑卒中精准防治服务体系。接下来，双方将着手开展靶向低温脑神经保护产学研合作，加速项目联合开发与产业化落地，为脑卒中患者的有效诊疗提供切实可行的技术与方案。

值得关注的是，未来将启动的“中国青年创业就业基金会盈康一生公益基金首都医科大学青年医学创新领航计划”也将建立起常态化的平台运营机制，为临床医疗科研转化和医学青年领军人才发展提供全面、切实、有效的支持。

科学研究的创新真正转化为人民健康福祉的提升，离不开多方协同、开放共创。志合者，不以山海为远。盈康一生与首都医科大学的携手，必将开创校企合作、医工协同的新范式、新未来。