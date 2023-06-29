刘宏石：加强党建引领 打造患者满意的医疗服务环境

“加强党建引领是推进公立医院高质量发展的关键举措。要推进党建与业务工作的深度融合，完善推动高质量发展的制度机制，打造患者满意的医疗服务环境。”近日，黑龙江省医院党委书记刘宏石做客人民健康《对话领航者·公立医院管理者》系列节目（点击查看视频），分享了党建引领公立医院高质量发展的相关经验。

刘宏石介绍说，黑龙江省医院党委加强公立医院党的建设，全面落实党委领导下的院长负责制，班子成员职责明确、分工协作，党委及行政班子议事决策制度执行规范。医院根据有关加强公立医院党建的工作要求，不断推进党组织标准化、规范化建设。党委下设12个党总支，把支部建在科室上，绝大多数班子成员及科室主任担任党支部书记，保证了党建工作与业务工作深度融合的有效开展。

“为保障患者对医疗服务的满意度，医院党委还打造了‘党建+’模式，完善推动高质量发展的制度机制。”刘宏石说，黑龙江省医院党委始终将党的领导贯穿医院管理和发展全过程，把党建作为推动高质量发展的总抓手，通过打造“党建+”工作模式，进一步推进党建与业务工作的互融互促。具体而言，包括“三个坚持”，即坚持党委领导、坚持把意识形态工作摆上重要日程、坚持建立党委委员联系基层党支部制度；“三项管理”，即责任管理“三抓一带”、目标管理“三级五岗”、坚持每年对党组织书记的工作情况进行审评；“三个制度”，即抓绩效管理制度落实、抓护理管理制度改革、抓医疗服务制度优化等措施，使就医节点不堵心，就医过程更省心，就医质量更放心，就医体验更舒心，让“看病不求人”成为新常态。

“公立医院的发展既要有硬实力，还要有软实力。硬实力就是人才、学科、设备、设施，软实力就是医院文化建设。强化党建引领，文化建设也是医院的一项重要工作。”刘宏石介绍说，黑龙江省医院凝练品牌主题，萃取特色文化，在党建引领文化建设方面明确以患者需求为导向的医院文化，为建设具有行业特色、富有时代特征的先进医院文化而不断努力探索。一是积淀医院文化，通过对医院来源及历史沿革的深入挖掘和理顺，形成百年历史文化传承；二是塑造品牌文化，通过组建志愿者团体前往乡村等地区开展服务等，打造文化品牌；三是传承优秀文化，加强文化自信；四是建设文化阵地，通过坚持以党建主题为主线，突出品牌亮点为引领，强化特色创新为抓手，加强党建文化阵地建设。

“加强人才队伍建设是促进医院硬实力发展的重要工作。”刘宏石认为，只有坚持党管人才，才能打造专业素质过硬的人才队伍。黑龙江省医院党委始终坚持党管人才，充分调动医务人员工作积极性、主动性、创造性，医院党委努力做到事业造就人才、环境凝聚人才、机制激励人才、政策留住人才。积极引进高级别专业技术人才，同时完善进修人员考核管理制度。

“下一步，黑龙江省医院将通过全院党员干部职工的共同努力，以党建引领、文化聚力，继续以高质量党建强大合力、医院‘十四五’发展规划为基础，以目标、问题、结果为导向，以改革创新为动力，努力将医院建成管理精细、运行高效、特色鲜明、服务人文的现代医学与健康中心。”刘宏石说。（何垚森）