直播预告：起病隐匿的冠心病如何防治？中医有妙招

人体的各个器官都需要血液供应，心脏就像人体内的发动机，是个往身体各部位“送血”的泵。心脏自身也需要血液供应来维持正常工作，冠状动脉就是给心脏供血的管道。当冠状动脉出现狭窄时，引起相应部位的心肌缺血缺氧，就会形成心绞痛；若是血管出现了完全闭塞，造成由该血管供血的心肌坏死，导致心肌梗死。中医是怎样认识冠心病的？有哪些防治冠心病的方法？

6月29日15:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院西苑医院副院长徐凤芹做客直播间，为大家详细讲解冠心病的中医防治法。

专家介绍：

徐凤芹，主任医师，博士生导师，歧黄学者，首都名中医，中国中医科学院西苑医院副院长，中国中医科学院老年医学研究所所长、首席研究员、中医心血管专业学科带头人。担任中国中西医结合学会第八届虚证与老年医学专业委员会主任委员、中国老年学和老年医学学会中西医结合分会主任委员等多个学术组织职务。

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