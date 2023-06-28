直播预告：卵巢癌如何防治？协和专家为您开方

卵巢是女性的重要脏器之一，有调节内分泌，以及生殖的功能。卵巢癌因其发病隐匿、恶性程度高、生存率低，严重威胁着女性健康，被称为“妇癌之王”。

那么，卵巢癌有哪些常见高危因素？哪些人群需要格外警惕卵巢癌的发生？6月29日14:00，北京协和医院妇科肿瘤中心主任医师潘凌亚将做客“人民好医生”客户端，围绕“卵巢癌如何防治”相关问题进行交流分享。

专家简介

潘凌亚，北京协和医院妇科肿瘤中心主任医师、教授、博士生导师，中国优生优育协会妇科肿瘤防治专业委员会副主任委员，中国医师协会妇产科分会委员，中国医师协会妇产科分会妇科肿瘤专业委员会委员，《基础医学与临床》杂志副主编，《英国医学杂志中文版》编委，《美国妇产科杂志中文版》编委，《JCO》中文版妇科肿瘤专刊编委，《生殖医学杂志》编委，国家自然科学基金委员会通讯评审专家，国家教育部学位中心通讯评审专家等。

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