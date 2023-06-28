夏季易被犬伤，做好这些措施可预防狂犬病

人民网北京6月28日电 （记者乔业琼）近日，湖南疾控微信公众号发文指出，目前正值夏季，狗、猫等小动物更易烦躁、冲动，甚至出现攻击行为，同时人们穿衣相对较少，致使被狗、猫抓伤、咬伤的机会较多。受伤后如果不及时到狂犬病暴露处置门诊进行规范处理，有可能导致感染狂犬病毒。

什么是狂犬病？

狂犬病是一种由狂犬病毒引起的传染病，临床表现主要为恐水、畏光、吞咽困难、狂躁等，最后死于呼吸、循环衰竭。一旦发病，病死率高达100%。

哪些动物可以传播狂犬病？

在自然界中，狂犬病主要的易感动物是犬科和猫科动物以及翼手目动物（蝙蝠），亚洲主要以犬为主。狐、狼、豺、鼬獾、貉、臭鼬、浣熊、猫鼬和蝙蝠等也是狂犬病的自然储存宿主，均可感染狂犬病病毒成为传染源，禽类、鱼类、昆虫、蜥蛎、龟和蛇等不感染和传播狂犬病病毒。

狂犬病毒的传播途径主要有哪几种？

通过皮肤、黏膜感染，绝大多数狂犬病病例均为犬咬（抓）伤所致，也有宰杀、剥离患狂犬病动物的皮而感染；

在空气中带有狂犬病毒的蝙蝠洞穴进行探险活动，可通过气溶胶的吸入感染；

吃患狂犬病动物的生肉感染，也可能是通过消化道或口腔黏膜双重途径感染；

通过接受狂犬病患者的器官移植感染狂犬病病毒；已经发病的狂犬病孕妇通过胎盘感染给胎儿。

如何预防狂犬病？

根据相关法律法规：狗、猫的饲养人要为狗、猫接种兽用狂犬病疫苗；

带狗外出时，要使用狗链或给狗戴上笼嘴，防止咬伤他人；

被狗、猫抓伤或咬伤后，应当立即冲洗伤口，并前往正规的狂犬病暴露处置门诊（动物咬伤门诊），在医生的指导下规范使用抗狂犬病免疫球蛋白和人用狂犬病疫苗。

切勿使用草药、偏方处理，以免错失最佳处理时机。