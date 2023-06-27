人民网北京6月27日电 （记者乔业琼）天气渐渐热了，减肥也再度成为热点话题。为了追求纤瘦和骨感美而盲目节食，有人为了快速瘦身，每天甚至只吃极少量的食物。殊不知长此以往，会造成营养不良、免疫力下降，很多疾病便会伺机而动，对此，上海疾控微信公众号提示，过度减肥，小心结核找上门。

减肥期间体重锐减，需警惕结核病

若在减肥期间，体重在短时间内大幅下降，就需要警惕是否患上了结核病。结核病的临床症状和节食减肥的身体反应具有一定的相似性，如全身乏力、精神欠佳，女性还可出现月经不调，甚至闭经等症状；除此之外，如果出现夜间盗汗、咳嗽、咳痰、痰中带血等呼吸道的症状，就要格外警惕结核病的发生。

如果持续出现低热、盗汗、咳嗽等症状两周以上或出现咯血，应立即到结核病定点医院进行就诊，排查结核病。

如果真的患上了结核病，也不要紧张害怕，通过及时诊治和规范治疗，大部分结核病是可以治愈的。

减肥的正确打开方式

减肥需注意方式和方法，制定适合自己的减肥方案，不要盲目节食。

首先要保证饮食均衡，蔬菜、水果、碳水化合物、蛋白质都要吃，避免摄入过多的糖和脂肪，控制总热量。其次，适当的运动可以消耗身体脂肪，提高基础代谢，可选择适合自己且能坚持下去的运动方式，如散步、慢跑、游泳、瑜伽等，但也要注意适度。