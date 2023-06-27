“闹肚子”真的只是闹肚子吗？福建疾控发布提示

人民网北京6月27日电 （记者乔业琼）海鲜、烧烤、冷饮、凉拌菜等都是诱人美食。然而很多人吃了这些食物，经常感到肚子不舒服——腹胀、腹痛甚至发烧、头痛、拉肚子等。大部分人觉得这就是“闹肚子”，忍一忍可能就过去了，但有时候却不是简单的“闹肚子”，福建疾控微信公众号发布提示，要警惕弯曲君（菌）作怪。

弯曲君（菌）来源于螺菌科，弯曲菌属，是一种食源性肠道致病菌。除了病人及带菌者外，一般主要寄居于大多数温血动物的体内，比如家禽、家畜等食用动物和猫、狗等宠物的肠道，以及生鲜奶、海产品、冷饮等。

食物和水是主要传播途径，可通过动物携带者或患病者粪便污染外环境，从而通过污染食物尤其是肉类食品而引起传播。除此之外，还有接触传播的途径，如人与动物的接触、人与人的接触等。全人群普遍易感，儿童尤其是5岁以下的小朋友尤其需要注意。

由于弯曲君（菌）能够产生很强的毒素，多数人被感染之后会发烧、头痛、腹痛、腹泻，通常持续3~6天。一般以轻症多见，多数1周内可自愈，合并症少见。少数严重者偶尔会发生并发症，包括关节疼痛发炎和格林巴利综合征，可造成呼吸系统及神经系统功能严重失常，甚至死亡。

预防弯曲君（菌），建议做好“食品安全五要点”：保持清洁；生熟分开；烧熟煮透；在安全的温度下保存食物；使用安全的水和食物原料。