买进口货，“叔叔”“阿姨”们消费潜力大

“欢迎大家选购斯里兰卡蓝宝石戒指”“来尝尝捷克啤酒和蜂蜜蛋糕”“纯天然的吉尔吉斯斯坦水果干，好吃”——今年“6·18”购物节，20国驻华使节通过线上、线下方式出镜，成为本国物产的中国“推荐官”。

中国市场为何如此受青睐？中国进口消费呈现哪些新趋势、新看点？日前，中国电商平台京东发布《2023进口消费报告》，展现出一个规模扩大、品质升级的进口消费市场。

——消费品进口逐渐攀升。据商务部统计，2022年，消费品进口额达1.93万亿元，比2012年增长1倍多，占进口总额比重达11%；跨境电商进口5600亿元。这背后，是更多进口商品和品牌加速进入中国市场。

报告数据显示，相较于2020年同期，今年1-5月京东的进口品牌商品成交额增长了50%，进口品牌商品种类数增长了114%。斯里兰卡的锡兰红茶、塞浦路斯的蓝色葡萄酒、哈萨克斯坦的骆驼奶、塞尔维亚的乌拉纳茨果酒……今年“6·18”期间，这些来自异域的新奇特产在电商平台销量可观。

——进口消费持续多元化、品质化。随着消费结构不断升级，越来越多消费者选择购买进口品牌商品满足日常所需。

从消费结构来看，消费者日常消耗较多的个人护理、美妆护肤、食品饮料、母婴等品类的销量在进口品牌商品中名列前茅。与2020年相比，消费者在购买母婴、手机通讯、美妆护肤、服饰内衣、食品饮料以及生鲜品类时，选择进口品牌商品的占比提升较高，其中母婴类商品进口品牌销量占比提升超20%。

——吃遍全球美食成为进口消费热门。随着供应链能力提升，中国消费者“足不出户”就能吃遍全球美食，大家的尝鲜意愿也更强了。报告显示，在消费者主要购买的进口品牌商品中，食品饮料不仅购物用户数排名第一，人均购物件数同比增速也位列第一。白兰地/干邑、饼干、奶粉成为消费者最喜爱的进口食品品类。

今年京东“6·18”当天开场10分钟，京东国际婴幼儿奶粉成交额就增长200%；塞浦路斯国家馆一款蓝色葡萄酒成交额环比增长4倍；哈萨克斯坦国家馆一款有机面粉成交额环比增长5.1倍。

——“叔叔”“阿姨”进口消费热情提升。在线上进口消费市场，80后、90后依然占据主流消费地位，报告数据显示，26-35岁年龄段人群购买额占比达到45%。值得关注的是，46-55岁年龄段人群的进口消费热情也在快速提升。与2020年同期相比，今年1-5月，46-55岁年龄段人群的进口品牌商品购买额增长超200%，极具消费潜力。

报告还发现，购买特色而又有性价比的异域精品，成为消费者“买进口”的重要目的。今天，随意打开一家中国电商购物平台，会发现上面不仅有欧美、日韩等热门国家和地区的进口商品和大牌货，还有越来越多来自东盟、中亚、中东欧、拉美、非洲等国家和地区的高品质及小众商品，不断丰富着大家的购物选择。

一些商品和品牌也在探索以新的方式进入中国市场。为帮助各国优质商品打开中国市场、拓展在华销路，2014年，京东上线第一家“国家馆”，出售一国具有代表性和特色的商品。目前，在京东运营的国家馆和区域馆已经超过100家，在售的各国特色商品超过5100款。京东集团高级副总裁姚彦中介绍，在近10年发展过程中，国家馆获得各国驻华大使馆等权威机构官方授权和大力支持，通过聚合品类、聚集品牌、聚焦资源，帮助国外特色好物直达中国消费者。

今年5月，京东哈萨克斯坦国家馆开馆1小时内，80%的产品即售罄，正在推动135种非原料商品出口中国；塞浦路斯国家馆近日正式上线旅游产品，消费者不仅可以在馆内逛特产，还可以直接预定包含机票、酒店的旅游线路……从“买全球”出发，中国消费者的购物体验在不断提升，中国进口市场也将持续做大。

正如一位外国驻华使节观察到的，许多自己从小用的知名玩具和食品品牌受到越来越多中国消费者欢迎，他期待更多优秀的国外中小品牌和新品牌进入中国市场。