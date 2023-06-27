推进临床科研转化 共同助力癌症防治

本报北京电 （邱煜雯）助力推进临床科研成果转化，在世界范围发出更多癌症防控“中国声音”，第三届（2023）“人民好医生·金山茶花计划”总结会日前在北京举办。肺癌、肝胆肿瘤、胃癌、食管癌、乳腺癌、妇科肿瘤、泌尿系统肿瘤、淋巴瘤、鼻咽癌等九大癌症领域专家、学者汇聚一堂，共同探讨癌症防控新进展，助力推进癌症防控事业高质量发展。

“癌症是严重威胁我国居民健康的重大疾病。党和政府高度重视癌症防治工作，通过规划引领、体系建设、能力提升、质量保障、人才培养和技术创新等方面工作，不断提升我国癌症防治整体水平和能力。”国家卫健委医疗应急司司长郭燕红说，要充分发挥医疗机构和医务人员在癌症防控中的作用，建立癌症防治国家健康科普专家库、资源库和科普信息传播平台，为人民群众提供简单易懂、科学准确的癌症预防、筛查和就医知识。充分发挥牵头医院作用，完善规范诊疗制度，加强质量控制，提高技术能力，推进和规范靶向治疗、免疫疗法、辅助放化疗等综合治疗技术。

活动现场公布和介绍了第三届（2023）“人民好医生·金山茶花计划”推荐结果，集中推荐展示了一批在上述九大癌症防控领域做出突出贡献的中青年医务人员。审议专家团成员表示，希望未来中青年医生积极参与临床科研和探索，进一步拓宽视野，了解国际先进的医学技术和理念，并运用到临床实践中，共同助力肿瘤防控能力提升。

“金山茶花计划”由人民健康联合癌症防控领域权威专家学者共同发起，百济神州参与，项目旨在展示、鼓励癌症防治领域中青年医务人员在临床科研上砥砺创新、锐意进取。