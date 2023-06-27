刚过去的端午假期，一些消费者发现，在上海南京东路的泰康食品商店购买粽子时，使用交通银行借记卡消费达到一定金额，就可以享受立减优惠。除了泰康食品以外，老凤祥、杏花楼、功德林、立丰等沪上老字号也开展了相关活动。据了解，这是中国银联与交通银行携手推出的“老字号 新消费”主题优惠活动，助力老字号吸引更多消费者，推动创新性发展，相关活动还在广东、海南、贵州等地开展。

近年来，金融机构通过多种举措，为老字号创新发展注入活力。去年初，商务部等8部门印发《关于促进老字号创新发展的意见》，提出“支持金融机构开发适合老字号特点的金融产品，优化对老字号企业的金融服务”。近年来，针对部分老字号企业遇到的数字化转型及数字化经营需求，中国银联重点依托“支付+”商户服务能力，联合交通银行，结合端午、中秋等传统节日，助推老字号吸引消费、提升营收。

记者了解到，中国银联旗下的云闪付手机应用上线了老字号企业线上专区。登录手机应用、点击相应品牌，在享受消费优惠的同时，还可以深入了解老字号品牌的地理位置、历史沿革和时代故事。这一专区就像一个微缩的线上展览馆，生动展现了各个老字号品牌的独特风貌。“一个地区的老字号，也是城市记忆和城市文化的见证者。”上海中华老字号企业协会秘书长邵玉玲说。

此外，用户运营也是老字号数字化转型的重要一环。“顺应消费市场新形势，许多老字号早已转型，针对年轻客户推出了个性化的潮流设计。”老凤祥股份有限公司总经理黄骅说。以云闪付手机应用为平台，中国银联为老字号品牌提供了数字化营销工具，帮助企业自主配发优惠票券，增强用户黏性。在支付完成页等页面，平台还会借助算法，对用户可能感兴趣的老字号品牌进行智能推荐。

推动老字号创新发展，对促进消费持续恢复和扩大具有重要意义。未来，各大金融企业也将进一步关注老字号企业发展，利用自身的技术、平台、金融资源等优势，加快老字号转型升级的步伐。

《 人民日报 》（ 2023年06月27日 10 版）