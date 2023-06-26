四川疾控提醒：别错把福寿螺当田螺 当心感染寄生虫 

人民网北京6月26日电 （记者孙红丽）夏天的夜晚如期而至，烧烤、小龙虾、“炒田螺”……热闹的夜宵摊成了城市的焦点。近日，四川省疾控中心发布提醒：夏季爱嗦“螺”的你要注意了，当心感染寄生虫。“别错把福寿螺当田螺。”

据介绍，福寿螺作为一种外来“不速之客”，体内携带大量寄生虫，一旦误食可感染广州管圆线虫病，轻则发热、头痛，重则昏迷甚至死亡。

福寿螺和田螺外形相似，一般非专业人士难以区分。可以从以下三方面进行分辨：田螺体型较小，多数1cm左右，福寿螺要大很多；福寿螺锥尾短、平，田螺锥尾长、尖；福寿螺可以产出粉红色的卵。

如何诊断广州管圆线虫病？四川省疾控中心介绍，近期(通常为1个月内)有生食或半生食或接触过福寿螺、褐云玛瑙螺、蛞蝓等软体动物或者淡水虾 、蟹、鱼、蛙等水产品，且伴有发热、剧烈头痛、颈部僵直、躯体疼痛等症状应怀疑本病；病人可出现外周血嗜酸性粒细胞计数增加和（或）百分比升高、脑脊液压力升高、脑脊液嗜酸性粒细胞增多；脑脊液或眼等部位查出幼虫可确诊。

如何预防广州管圆线虫病？四川省疾控中心提醒，应避免食用生的或未煮熟的螺类（尤其是福寿螺、褐云玛瑙螺）、蛞蝓（俗称鼻涕虫）、淡水虾、蟹、鱼、蛙等；不喝生水，生食蔬菜、瓜果要洗干净，因生食被幼虫污染的蔬菜、瓜果或饮用含幼虫的生水也可感染；避免直接接触螺类、蛞蝓等，接触后应彻底洗干净手和用具，根据文献报道，广州管圆线虫幼虫可以经皮肤主动侵入宿主。