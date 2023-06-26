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端午假期北京实体消费同比增长近三成

2023年06月26日14:29 来源：人民网

人民网北京6月26日电 （记者孙红丽）据北京市商务局网站消息，端午假期，粮油、蔬果、猪肉等生活必需品供应充足价格平稳，主题活动、民俗体验、特色美食添彩传统假日，消费市场活跃有序。

假日期间，市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等企业实现销售额24.7亿元，其中实体业态同比增长29%。全市60个重点商圈客流量2068.1万人次，同比增长76.8%。

(责编：孙红丽、高雷)




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