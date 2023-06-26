27日起高温将再现 京津冀为何这么热？

节后上班第一天，华北、黄淮等地高温天气有所减弱，中央气象台将高温橙色预警降至黄色预警。但27日开始，华北、黄淮、汾渭平原等地将再度出现高温天气。

据统计，22日至24日全国平均气温31.6℃，最高气温41.8℃。国家气象站中，温度达30℃及以上的有1590个，占比64.69%；达37℃的有370个；达40℃的有130个。

21日至24日，京津冀区域高温天气发展迅猛。北京、天津、河北中南部和东北部最高气温达38℃至41℃，14个国家气象站最高气温突破历史极值，37个站突破6月同期极值。区域最高气温出现在22日北京市怀柔区汤河口站、天津市滨海新区大港站，均达到41.8℃。37℃以上的高温影响面积约为16.55万平方公里，40℃以上的影响面积为7万平方公里，区域高温天气过程综合强度级别为特强。

据中央气象台首席预报员张芳华介绍，近期高温天气的成因主要是华北、黄淮等地受到较强盛的暖气团控制，且影响时间较长，同时在高压脊控制下，天空晴朗少云，太阳辐射增温促进升温。此外，夏至时节白昼较长，太阳光照时间长，加之华北、黄淮等地空气湿度小、天气干燥，有利于气温升高及高温维持。

不少公众有疑问：还未入伏就这么热，京津冀怎么成了“火炉”？

事实上，我国各地高温集中时段有明显的地域差异。南方地区通常在盛夏时段进入高温季，而北方地区往往在初夏时段。

“对华北地区来说，通常雨季前的6月至7月初更易出现高温天气，连续数天的高温在6月也较为常见。这段时间主要以干热型高温为主，表现为气温高、湿度小。”国家气候中心首席预报员高辉说，全球变暖背景下，无论南方还是北方，极端高温发生的频次都在增加。

中央气象台预计，27日至30日，华北、黄淮、汾渭平原等地将再度出现高温天气。届时，京津冀、山东、河南、内蒙古等地部分地区有高温灾害中风险。专家提醒，持续高温天气将增加中暑或热射病风险，户外活动和作业人员要做好健康防护；同时能源需求加大，建议有关部门做好水电等供应。