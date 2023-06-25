游园热度攀升 百万游客在北京市属公园过端午

中新网北京6月24日电 (记者 徐婧) 6月22日至24日是端午假期，记者从北京市公园管理中心获悉，端午假期三天，北京市属公园共接待游客100.8万人次，其中颐和园接待28.32万人次、天坛公园接待22.37万人次、北京动物园接待11.54万人次，位列市属公园接待量前三。

假日期间，北京市属公园、国家植物园(北园)及中国园林博物馆共开展了52项“和满京城奋进九州”文化活动，游客呈现外埠旅游团队多、家庭团体多、青少年游客多的特点。

节日期间，北京市公园管理中心发挥市属公园、国家植物园(北园)及园博馆寓教于乐、传播文化的窗口平台作用，邀请游客共同参与游园活动，念先贤典故、忆奋进精神，传承节日情怀和传统文化。各公园将端午的传统要素与古建、园林、生态、历史、文化等融合，充分挖掘端午节在植物习性、人物典故、历史文化方面的内容，提升游园参与性。

今年端午假期，走进市属公园消夏过节的游客明显增多。北海公园、香山公园、玉渊潭公园等晚间文化活动得到游客青睐。各市属公园推出的文创冰淇淋销售火爆，颐和园迭代文创雪糕、北京动物园大熊猫文创冰淇淋、景山牡丹冰淇淋、玉渊潭樱花冰淇淋等成为兼具防暑功能与节日仪式感的游园单品。

比如，天坛公园祈年殿打卡系列冰品、端午限定饮品、黄酒夹心粽子冰淇淋等文创产品受到游客喜爱，公园临时在祈年殿景区增设冰棍移动售卖点，满足游客在景点打卡的需求；为做好高温天气游客服务保障工作，天坛公园游客服务中心及时补充免费饮用水，保证游客第一时间喝水解暑；在门区、景区、游客服务中心等点位配备小药箱，增加藿香正气水等防暑降温药品，确保为游客提供最快速度救助；全园各点位工作人员随时做好服务接待，遇游客突发情况第一时间妥善处置；公园广播不定时播放防暑降温提示，洒水车在高温时段通过洒水降低地表温度。

面对高温天气，北京市属公园职工坚守各一线服务岗位，开设多条通道方便游客快速入园，通过道路洒水降温、广播服务提示、防暑紧急救助等保障游客安全游园；安保力量和文明引导员共同加强游览秩序疏导和文明游园引导，为游客提供网上预约购票、高温游园须知和咨询服务，保证市民游客游览便捷舒适；北京动物园为确保动物福利及健康，将所有连接室内室外串门打开，动物实行自由出入，部分动物将减少外放时间。

北京高温天气持续，市公园管理中心建议游客市民合理安排游园时间，尽量避开中午时段游玩，做好防晒措施，多补充水分，谨防中暑。(完)