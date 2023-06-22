人民网北京6月22日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委网站消息，经国家统计局批准，2022年国家卫生健康委首次组织开展了重点人群职业健康素养监测。监测范围覆盖31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团（不包括香港、澳门、台湾地区）。监测对象为第二产业18个行业与第三产业5个行业的16-59岁劳动者，有效调查问卷共计340506份。监测结果显示，2022年全国重点人群职业健康素养水平为52.6%。职业健康素养水平是通过计算本次调查问卷综合得分率在80%及以上劳动者占全部监测劳动者的比例得到的。

第二产业重点人群职业健康素养水平为56.5%。其中，化学原料和化学制品制造业等12个行业劳动者职业健康素养水平范围为53.1%-70.1%，高于全国水平；纺织、服装、服饰业等6个行业劳动者职业健康素养水平范围为38.7%-52.3%，低于全国水平。

第三产业重点人群职业健康素养水平为48.9%。其中，医疗卫生业劳动者职业健康素养水平为65.8%，高于全国水平；快递与外卖配送业等4个行业劳动者职业健康素养水平范围为36.1%-51.7%，低于全国水平。

国家卫生健康委有关负责人介绍，第二产业劳动者是指从事生产制造的生产工人及相关人员，含劳务派遣人员等，不包括行政管理人员；第三产业劳动者分别选取一级、二级和三级医院从事诊断、治疗和护理工作的医护人员，从事教学工作的中、小学教师，从事街道卫生保洁工作的环卫工人，出租车公司、公交等客运公司、货运公司及网约车平台公司驾驶员，快递和外卖公司的快递员和外卖配送员。

另外，重点人群职业健康素养监测的调查问卷包括基本人口学信息、职业健康素养状况和自述身心健康状况三个部分。