国家卫健委全力指导开展宁夏银川烧烤店燃气爆炸事故伤员救治工作

人民网北京6月22日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委网站消息，2023年6月21日20时40分左右，宁夏银川市富洋烧烤店发生燃气爆炸，造成人员伤亡。国家卫生健康委立即派出国家级医疗救治专家支援、指导宁夏全力救治伤员，并做好伤员和亲属心理安抚工作，最大限度减少死亡和因伤致残。国家卫生健康委迅速调派国家（宁夏）紧急医学救援队开展伤员救治，同时由医疗应急司负责同志带领国家级烧伤、重症专家赶赴银川，加强国家医疗专家力量。

事故发生后，宁夏回族自治区、银川市卫生健康委第一时间派出120急救车和医务人员到达现场抢救和转运伤员，国家（宁夏）紧急医学救援队所在宁夏医科大学总医院成立专家团队开展伤员抢救工作。截至目前，此次事故收治伤员7人，其中重伤1人，中度伤2人，轻度伤3人，另有1人为玻璃扎伤，急诊处理后回家。伤员均收治在宁夏医科大学总医院，伤情平稳，均无生命危险。

国家卫生健康委工作组将组成国家、省、市联合专家组，做好多学科专家团队协作，“一人一策”制定救治方案，对每位伤员实施个案管理，全力保障伤员救治效果。根据需要，组织北京积水潭医院、北京大学人民医院等医疗机构专家，对收治伤员进行网络会诊。同时，指导支持做好伤员和家属心理疏导安抚工作。